Perché il Bayern Monaco non può giocare con la prima maglia contro l'Inter in Champions League Il Bayern Monaco non può essere la prima maglia, quella ufficiale per la stagione 2024-2025, nelle partite di Champions League, a causa di un divieto della Uefa, e non potrà farlo nemmeno contro l'Inter.

A cura di Alessio Morra

Il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League affronterà l‘Inter. Doppia sfida. L'andata a Monaco martedì 8 aprile, la gara di ritorno a San Siro è in programma mercoledì 15 aprile. Il club più titolato di Germania ha un motivo in più per volere proseguire la sua corsa, perché la finale di Champions League è in programma proprio a Monaco. In tutto il cammino europeo 2024-2025 il Bayern non può indossare la propria maglia, a causa di un divieto da parte della Uefa.

La divisa ufficiale del Bayern è rossa e non utilizzabile in Champions

Ogni anno il Bayern Monaco modifica più o meno leggermente la prima maglia. Il rosso è, però, sempre il colore dominante. In questa stagione in Champions League i bavaresi non hanno mai utilizzato la maglia ufficiale. Il motivo è semplice. La Uefa ha posto un divieto al club tedesco perché le lettere e i numeri, tutti in nero, sono poco o per niente leggibili, nella divisa che ha lo sfondo rosso.

Il Bayern anche contro l'Inter utilizzerà una maglia bianca

Il Bayern ha fatto di necessità virtù e quella maglia l'ha usata solo in patria, nelle gare di campionato della Bundesliga, che sta comandando con un discreto margine sul Bayer Leverkusen. Per questo motivo Kane e compagni in Champions League sono obbligati a utilizzare la seconda o la terza maglia. La regola è chiara e non cambierà per tutta la stagione, nulla verrà modificato nemmeno qualora il club tedesco si qualificasse per la finale di Champions League.

Il club che sfiderà l'Inter in nove delle dieci partite di Champions League 2024-2025 ha optato per la terza maglia, quella bianca, e con un completo bianco la squadra di Kompany sarà in campo pure contro i nerazzurri, che avrebbero potuto trovarsi davanti un'altra volta un avversario con i colori rossoneri, se non ci fosse stato lo stop della Uefa.