Bayern Monaco esagerato, Auckland City strapazzato con un clamoroso 10-0 al Mondiale per Club

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco strapazza il malcapitato Auckland City all'esordio del Mondiale per Club 2025 con un esagerato 10-0. La squadra tedesca ha impiegato meno di cinque minuti per rompere la resistenza neozelandese e dilagare in ogni spazio che veniva lasciato dalla squadra di Ivan Vicelich. Musiala si prende la copertina con una tripletta ma tutti i calciatori offensivi del Bayern si sono divertiti a cercare sia la giocata singola che corale.

I ragazzi di Vincent Kompany hanno messo le cose in chiaro fin da subito e nel giro di nemmeno venti minuti ne hanno segnati quattro con Coman (due volte), Boey e Olise: partita già in discesa dopo pochi minuti per i bavaresi a Cincinnati.

Il Bayern ha proseguito per la sua strada e già prima dell'intervallo i gol erano diventati sei per le marcature di Muller e la doppietta di Olise. Nella ripresa ci hanno pensato Musiala e ancora Muller ad infierire sul malcapitato Auckland City, club formato da calciatori semiprofessionisti che domina le competizioni internazionali in Oceania.

Inutile dire che già alla vigilia il pronostico pendesse a favore dei bavaresi ma un risultato così roboante forse era poco pronosticabile.

Bayern Monaco-Auckland City, il tabellino

GOL: 6’ Coman (B), 18’ Boey (B), 20’ Olise (B), 21’ Coman (B), 45’ Muller (B), 45’+3’ Olise (B), 67’ Musiala (B), 73’ rig. Musiala (B), 84’ Musiala (B), 89’ Muller (B).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Boey 7, Tah 6.5, Stanisic 6.5 (82’ Aznou s.v), Guerreiro 6.5 (61’ Upamecano); Kimmich 6.5, Pavlovic 6.5; Olise 8 (46’ Karl 6.5), Müller 7, Coman 8 (46’ Gnabry 6.5); Kane 5.5 (61’ Musiala 8). All. Kompany.

AUCKLAND CITY (4-3-3): Tracey 5.5; Murati 5, Mitchell 4.5, Boxall 5, Lobo 4.5 (66’ Lagos 5); Garriga 5 (66’ Zhou 5), Ilich 5, Den Heijer 5 (82’ Rogers s.v); Manickum 5 (71’ Kilkolly s.v), Bevan 5, Yoo 5 (71’ De Vries s.v). All. Posa.

ARITRO: Issa Sy