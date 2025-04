video suggerito

Perché la maglia dell’Inter contro il Cagliari ha il 46 di Valentino Rossi e una striscia gialla La seconda divisa dei nerazzurri ha qualcosa di speciale rispetto al solito: particolari che richiamano Valentino Rossi, l’ex campione del mondo di MotoGp è tifoso dell’Inter e insieme al club ha realizzato una casacca iconica. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La seconda maglia che l'Inter indossa oggi nella partita di campionato contro il Cagliari non è come tutte le altre, ha qualcosa di speciale e rende omaggio a Valentino Rossi. La casacca bianca con la quale la squadra di Simone Inzaghi scende in campo nella 32ª giornata è impreziosita da alcuni dettagli che la rendono unica: il numero 46 e una striscia giallo fluo nella parte anteriore che spezzano la consueta livrea in cui oltre al bianco prevalgono anche il blu e il nero. Qualcosa che, se la fede nerazzurra è una malattia (per la passione sportiva), c'è un "dottore" particolare che può aiutarti: è l'ex pilota. Proprio lui, il nove volte campione del mondo di MotoGp, sostenitore dei nerazzurri.

Perché questa partnership tra il club e la stella di Tavullia? Capita quando il marketing e il tifo s'abbracciano forte e decidono di fare un pezzo di strada assieme. Capita quando due brand realizzano in collaborazione una divisa omaggio ispirata alla simbologia che per anni ha accompagnato l'ex centauro. Il 16 febbraio scorso ha compiuto 46 anni, come il numero iconico che ne ha scandito le gesta sui circuiti internazionali, ecco perché sulla casacca figura quella cifra, localizzato lo stemma (il caratteristico swoosh) della Nike. E perché sia chiaro che si tratta di qualcosa veramente originale nel suo genere, sul fondo della maglia c'è anche un'etichetta che reca la seguente scritta: "Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi".

"Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia – le parole dell'e campione delle moto -. È un sogno che si realizza, che unisce l'amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa".

Inter in campo oggi ma in realtà Rossi ha già svelato la sorpresa, condividendo sui social l'indumento che lui stesso ha vestito. E fa nulla che il "dottore" in questo fine settimana è impegnato con il suo team di MotoGP nel quarto Gran Premio della stagione in Qatar: la passione per la sua Inter arriva anche dall'altra parte del mondo.