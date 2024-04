video suggerito

Thuram cerca un tifoso con una maglia speciale, ha cancellato il nome di Lukaku: "Ritrovatelo" Thuram lancia un appello social per ritrovare un misterioso tifoso con il cappello e regalargli una maglia: in una foto il ragazzo indossa la 9 di Lukaku con il nome coperto da quello del francese.

A cura di Ada Cotugno

Sulla schiena ha il 9 di Romelu Lukaku, un nome coperto ad arte per mettere quello di Marcus Thuram e riciclare la maglietta giusto in tempo per i festeggiamenti. Nella sfilata per la seconda stella dell'Inter anche i tifosi hanno dato spettacolo, ma alcuni si sono fatti notare più di altri: è il caso del ragazzo che, messo a cavalcioni su di un semaforo, ha attirato l'attenzione dell'attaccante francese che ha cominciato a cercarlo in lungo e in largo.

Il giocatore è rimasto folgorato dall'immagine della maglia "artigianale", creata appositamente per indossare il suo nome sulla schiena in questa stagione. Come tutti i nerazzurri anche questo tifoso è rimasto scottato dall'addio di Lukaku che ha privato l'Inter della metà del suo attacco in un momento cruciale, subito dopo la delusione della finale di Champions League persa contro il Manchester City.

Un secondo tradimento, dopo quello messo in atto dal belga subito dopo la vittoria dello Scudetto, quando aveva scelto di tornare al Chelsea per la terza volta in carriera a fronte di un incasso importante per i nerazzurri. Il tifoso ha deciso di non gettare la maglia ma di accogliere il nuovo numero 9 in modo economico: ha coperto con del nastro carta la parte superiore e con un pennarello ha scritto il nome di Thuram, aggiungendo due stelle per celebrare il ventesimo titolo nazionale vinto dall'Inter.

Il francese ha visto la sua immagine circolare sui social e non ha resistito alla tentazione di lanciare un appello per mettersi in contatto con lui e ricompensarlo per questa soluzione creativa. Sul suo profilo Instagram ufficiale l'attaccante ha chiamato tutti a raccolta per risalire al nome del misterioso ragazzo con il cappello: "Ragazzi, commentate e condividete, aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia". L'intento di Thuram è quello di regalargli una maglia nuova, questa volta con il suo nome vero stampato sopra, da indossare il prossimo anno nella stagione che trascorrerà con il tricolore sul petto.