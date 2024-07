Spagna-Inghilterra in finale agli Europei, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita

video suggerito

Spagna-Inghilterra è la finale di EURO 2024. Si gioca oggi, domenica 14 luglio 2024, con calcio d'inizio alle ore 21:00 all'Olympiastadion di Berlino e verrà trasmessa in diretta TV in chiaro Rai Uno in chiaro e su Sky. Si assegna il trofeo che vale il titolo di Campione d'Europa: dalla sfida tra la Roja e i Three Lions uscirà la squadra che prenderà il trono del Vecchio Continente all'Italia.

La Spagna di Luis De la Fuente viene dalla vittoria per 2-1 in rimonta sulla Francia ed è la vera favorita per la vittoria: gli spagnolo hanno chiuso la fase a gironi a punteggio pieno e poi hanno eliminato la Georgia, i padroni di casa della Germania e un'altra delle squadre più gettonate per la vittoria finale come la nazionale francese.

Di fronte ci sarà l'Inghilterra di Gareth Southgate, che non ha mai brillato in questo torneo e dopo aver chiuso il girone al secondo posto si è ritrovata nella parte favorevole del tabellone: gli inglesi hanno eliminato con fatica la Slovacchia ai supplementari e la Svizzera ai rigori mentre in semifinale hanno avuto la meglio sull'Olanda in rimonta nei minuti finali.

Arbitrerà la finale degli Europei il 35enne fischietto francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni con il polacco Szymon Marciniak nel ruolo di quarto uomo. Tomasz Listkiewicz assistente di riserva, i francesi Jerome Brisard e Willy Delajod al VAR con l'italiano Massimiliano Irrati a supporto.

Le probabili formazioni: la Spagna recupera i difensori Carvajal e Le Normand, squalificati in semifinale, ma non avrà l'infortunato Pedri a centrocampo. L'Inghilterra avrà tutta la rosa a disposizione.

Partita: Spagna-Inghilterra

Orario: 21:00

Data: domenica 14 luglio 2024

Dove: Olympiastadion, Berlino

Diretta TV: Rai, Sky

Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go

Competizione: finale Euro 2024

Spagna-Inghilterra, dove vederla in diretta tv

La partita Spagna-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sia sulla Rai sia su Sky a partire dalle 21:00. La prima semifinale di Euro 2024 andrà in onda su Rai 1 (senza alcun costo aggiuntivo) mentre gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Telecronaca Rai affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro mentre su Sky ci sarà la coppia Fabio Caressa-Beppe Bergomi.

Spagna-Inghilterra dove vederla in diretta streaming

Spagna-Inghilterra sarà trasmessa anche in diretta streaming: in forma gratuita sulla Rai, collegandosi a Rai 1 attraverso la piattaforma RaiPlay; gli abbonati a Sky potranno usufruire i Sky Go. In alternativa c'è anche NOW, previo pagamento del pass sport previsto.

Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra

La Spagna con la formazione dei titolarissimi, escluso l'infortunato Pedri: Morata punta con il trio Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams alle sue spalle. Fabian Ruiz e Rodri in cabina di regia con la linea difensiva davanti ad Unai Simon formata da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella.

L'Inghilterra dovrebbe optare ancora per il 3-4-2-1 con Saka a tutta fascia sulla destra e il tandem Foden-Bellingham a supporto di Kane in attacco. Confermato Mainoo in mezzo al campo con Rice. A sinistra Shaw dovrebbe essere preferito a Trippier. Il castello difensivo sarà composto da Walker, Stones e Guehi.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. CT: De la Fuente.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane. CT: Southgate.