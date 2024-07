video suggerito

Spagna in finale a Euro 2024 nel segno di Yamal, Francia battuta 2-1: a segno pure Dani Olmo Spagna in finale agli Europei. A Monaco la squadra di de la Fuente ha sconfitto 2-1 la Francia. Gol di Kolo Muani, Yamal e Dani Olmo. La Spagna sfiderà la vincente di Inghilterra-Olanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Spagna è la prima finalista di Euro 2024. La squadra guidata da de la Fuente nella prima semifinale a Monaco di Baviera ha battuto 2-1 la Francia. I gol li hanno realizzati Kolo Muani, Yamal e Dani Olmo nei primi 25 minuti. La Spagna domenica 14 luglio nella finale di Berlino sfiderà la vincente di Inghilterra-Olanda, la seconda semifinale in programma mercoledì 10 luglio.

Tre gol in 17 minuti, prodezza di Yamal

All'Allianz di Monaco, la casa del Bayern, va in scena la prima semifinale, quella più attesa, quella con le squadre più quotate per il successo finale, prima dall'inizio del torneo. Deschamps esclude Griezmann, de la Fuente manda in campo il 39enne Jesus Navas, che giocò la finale dei Mondiali 2010! La Francia guardinga come al solito all'8′ trova il gol. Mbappé crea, Kolo Muani svetta e insacca con un colpo di testa, è 1-0. Primo gol su azione agli Europei dei Bleus.

I francesi sembrano padroni del gioco, in un paio di ripartenze sembrano poter far male, ma al 21′ c'è l'1-1 di Lamine Yamal, che a 16 anni realizza un gol capolavoro, il primo di Euro 2024, il primo di una lunga serie in una grande manifestazione. Tiro dal limite dell'area di rigore nell'angolino, il pallone si stampa sul palo e poi in rete. Tempo quattro minuti e arriva il raddoppio.

La Uefa attribuisce il gol a Dani Olmo, che salta avversari come birilli e calcia in porta, Koundé tocca il pallone ma non è autorete. Giusto una formalità, anche se per Dani Olmo è il terzo gol di questi Europei, e dunque è uno dei tanti capocannonieri. La Spagna sembra sempre poter affondare il colpo, ma all'intervallo è 2-1.

La Spagna difende il vantaggio e vince, la Francia è fuori dagli Europei

Nella ripresa la Spagna bada a difendere. Maignan tolto un intervento da libero in avvio di ripresa a lungo è spettatore. Deschamps prova a stravolgere la sua squadra mandando in campo Camavinga, Griezmann e Barcola, e poi Giroud. de la Fuente toglie capitan Morata e Dani Olmo. I vice-campioni del mondo ci provano, prendono in mano il pallino del gioco, ma quasi mai riescono a essere pericolosi verso la porta di Unai Simon.

Barcola corre, Mbappé pure. Un paio di occasioni i francesi le creano, ma prima Theo Hernandez e poi Mbappé calciano alle stelle. Gli ultimi minuti sono spezzettati, buon per la Spagna che quando Vincic fischia la chiusura dell'incontro celebra il risultato, è la prima finale dal 2012.