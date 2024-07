Lamine Yamal segna un gol pazzesco, la reazione di Pedri è incredulità pura: la sua faccia dice tutto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Lamine Yamal ha segnato un gol pazzesco per pareggiare il gol di Kolo Muani in Francia-Spagna e ha lasciato tutti senza parole. Anche i suoi compagni. La reazione di Pedri, in tribuna perché indisponibile, è di incredulità pura: il centrocampista spagnolo non crede ai suoi occhi e la sua faccia dice tutto.

A 16 anni e 11 mesi, il numero 19 della Spagna diventa il marcatore più giovane della storia degli Europei scalzando lo svizzero Johan Vonlanthen, che aveva segnato contro la Francia all'età di 18 anni e 141 giorni il 21 giugno 2004 a Coimbra. Il giocatore elvetico aveva superato il traguardo fissato da Wayne Rooney quattro giorni prima ma adesso i due sono già alle spalle di un giocatore con un'età inimmaginabile per un torneo come questo.

Tutti i record di Lamine Yamal contro la Francia

Lamine Yamal nel 2023 era il leader dell'Under 17 all'Europeo di categoria in Ungheria: anche in uqel caso affrontò la Francia in semifinale e segnò un gol incredibile con un tiro potentissimo da fuori area. Aveva 15 anni e 10 mesi ma la sua rete non bastò alla Spagna per evitare la sconfitta per 3-1.

Oggi è stato diverso. La sua rete ha rimesso in partita la Roja, ma è riuscito a prendersi anche una rivincita su Rabiot che lo aveva provocato nei giorni scorsi: "Se vuole giocare la finale deve fare di più'. La sua risposta è stata magnifica e il destino ha voluto che l'uomo davanti a Lamine Yamal prima del tiro fosse proprio l'ex centrocampista della Juventus.

Inoltre, partendo da titolare contro la Francia, Lamine Yamal è diventato il calciatore più giovane della storia a giocare una semifinale di un torneo internazionale battendo il record detenuto da Pelé, che all'età di 17 anni e 244 giorni lo fece giocando in i Mondiali del 1958.