Bernardeschi fa un gol pazzesco in faccia a Messi, è un numero di illusionismo: "Tu sei un mago" Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile si è disputata Inter Miami-Toronto Fc, conclusasi 1-1 con due gol segnati in una manciata di minuti da Bernardeschi e Messi. Il primo è stato un vero e proprio capolavoro che ha lasciato esterrefatti tutti: in campo, sulle tribune e davanti alla TV.

A cura di Alessio Pediglieri

Assist di Insigne e gol di Bernardeschi e il Toronto Fc ha festeggiato uno dei gol più belli di questa stagione grazie ai due italiani, nella gara interna disputata contro l'Inter Miami e sotto gli occhi di Leo Messi. Un gol straordinario, con cui gli uomini di Fraser si sono portati in vantaggio a fine primo tempo, per una partita poi terminata in parità per la rete dell'1-1 finale siglata proprio dalla Pulga un paio di minuti più tardi, in pieno recupero prima dell'intervallo. Per l'ex Juventus e Fiorentina è il secondo gol stagionale mentre per l'ex Napoli si tratta del primo assist.

La sfida tra Inter Miami e Toronto Fc risolta dai gol di Bernardeschi e Messi

Un gran gol di Federico Bernardeschi ha ammutolito il Chase Stadium, la "casa" dell'Inter Miami con i quasi 22 mila rimasti senza parole di fronte alla giocata pazzesca del Toronto: poco prima della pausa di metà gara, una improvvisa verticalizzazione di Insigne ha innescato il connazionale che si è fatto trovare puntuale in area avversaria.

Spalle alla porta, Bernardeschi si è comunque girato in un fazzoletto, con la palla incollata ai piedi e la difesa in piena bambola: con un colpo di tacco si è liberato alla perfezione, per poi anticipare il portiere in uscita di esterno mancino. Un'azione da cineteca, che ha reso quasi normale il controllo e tiro di Leo Messi qualche istante più tardi, con cui la Pulga ha immediatamente risposto, infilando il suo sesto gol (con due assist) nelle 8 gare fin qui disputate.

Bernardeschi celebrato dalla MLS: "Tu sei un mago"

A prendersi la scena davanti a Sua Maestà la Pulga, però è stato proprio Federico Bernardeschi celebrato sugli account ufficiali della MLS che hanno riprodotto in lungo e in largo la sua giocata pazzesca, accompagnata da una sola, semplice, frase: "Tu sei un mago". Grazie alla sua giocata, l'Inter Miami ha così dovuto rallentare la propria corsa in classifica: Messi e compagni hanno fallito la conquista in solitaria del Gruppo Est di MLS.

Il Toronto, malgrado la magia di serata, è già in piena crisi, con i suoi soli 3 punti in 7 gare, tra le polemiche che non hanno risparmiato lo stesso "eroe" Bernardeschi da tempo croce e delizia del suo pubblico. Tanto che l'italiano non aveva mai negato nelle ultime sessioni di mercato, solleticando gli interessi di Lazio e Roma, di sperare un rientro in Serie A, anche a costo di abbassarsi lo stipendio di un contratto che lo lega al momento al Toronto fino a dicembre 2026.