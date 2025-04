video suggerito

Il Milan torna a brillare e fa quattro gol all’Udinese: gol e assist per Leao poi segna anche Theo Il Milan si porta momentaneamente a -6 punti dal quarto posto Champions. Contro l’Udinese i rossoneri dilagano vincendo 4-0 in casa dei friulani sfoderando una prestazione perfetta. Segnano Leao e Pavlovic nel primo tempo poi Theo e Reijnders chiudono il poker nella ripresa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan si porta momentaneamente a -6 punti dal quarto posto Champions. Contro l'Udinese i rossoneri dilagano vincendo 4-0 in casa dei friulani sfoderando una prestazione perfetta. Segnano Leao e Pavlovic nel primo tempo poi Theo e Reijnders chiudono il poker nella ripresa. Paura per Maignan che rimedia un trauma cranico dopo un violentissimo scontro con Jimenez. I rossoneri conquistano dunque una vittoria preziosa in chiave classifica e per il morale in vista del ritorno del derby di Coppa Italia contro l'Inter.

Leao esulta dopo il primo gol del Milan.

Leao e Pavlovic chiudono la pratica nel primo tempo

Che il Milan fosse in serata si era capito dopo soli 20 secondi quando Reijnders grazie a un lancio dalla difesa riesce a portarsi tutto solo in area di rigore avversaria davanti a Okoye bravo a respingere il suo tentativo. Passano pochi minuti e Leao lanciato a rete allo stesso modo si inserisce al meglio ma senza riuscire a trovare l'aggancio giusto per arrivare al gol. L'Udinese è tramortita ma costruisce qualcosa con alcune conclusioni respinte però da Maignan. Il gol sembrava nell'aria e infatti arriva poco dopo grazie a Leao che per fortuna del Milan torna a gol.

L'attaccante portoghese si fa trovare ben appostato al limite dell'area e sfrutta al meglio un assist da destra di Fofana calciando con un preciso destro a giro dal lato opposto della porta difesa da Okoye che non può nulla. L'Udinese non riesce a reagire e così il Milan riesce a trovare addirittura il raddoppio. I rossoneri premono sull'acceleratore attaccando soprattutto da sinistra. Da una di queste azioni ne scaturisce un calcio d'angolo battuto da Pulisic che trova la testa di Pavlovic che fa 2-0 e chiude il primo tempo con i rossoneri in vantaggio 2-0.

L'esultanza di Theo Hernandez dopo il terzo gol.

Il Milan dilaga nel secondo tempo con Theo e Reijnders

Nel secondo tempo la musica non cambia. L'Udinese è tramortita dalle trame offensive di un Milan assolutamente perfetto che però vive momenti di grande paura quando sugli sviluppi di un'uscita dall'area di rigore Maignan si scontro con la testa contro Jimenez. Ad averne la peggio è il portiere francese che esce in barella per trauma cranico sostituito da Sportiello. Poco dopo anche Jimenez lascerà il campo per le conseguenze del colpo subito. In campo però il Milan è perfetto e dopo aver superato la paura trova anche il gol del 3-0 con Theo Hernandez.

Azione straripante del francese da sinistra che, sfruttando un tacco di Leao e poi il tocco decisivo di Abraham, corre lungo una vera autostrada mancina prima di mettere in rete un pallone calciato in maniera potentissima. Conceicao dice ai suoi di continuare e nel frattempo Lucca sfiora il gol mancando il pallone da ottima posizione. Per vedere il quarto gol però è solo questione di minuti. Leao lanciato a rete a sinistra da Abraham serve l'assist perfetto per Reijnders che in area fa 4-0 e chiude i conti. Nel finale annullato il quinto gol ad Abraham per fuorigioco.