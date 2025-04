video suggerito

La nuova vita di Manolas in Grecia: gestisce i suoi alberghi e segna gol a raffica da attaccante Kostas Manolas ha dato inizio a una nuova vita in Grecia. Gioca ancora tra i dilettanti ma da attaccante segnando gol a raffica e allo stesso tempo si dedica anche alla gestione dei suoi alberghi.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultima partita di Kostas Manolas in Serie A e in generale nel calcio professionistico il difensore la giocò lo scorso 20 maggio 2024 in occasione della penultima giornata Salernitana-Verona quando vestiva la maglia dei campani. Il centrale greco entrò al posto di Federico Fazio giocando 18 minuti. La stagione terminò con la retrocessione cocente dei granata e Manolas restò svincolato. Per un momento si parlò anche di un clamoroso ritorno alla Roma di De Rossi ma invece il suo futuro era già scritto con il ritorno a casa proprio nella sua Grecia.

Manolas non ha ancora dato l'addio al calcio nonostante a 33 anni possa ancora dare tanto a questo sport. Il difensore infatti ha deciso di firmare con il Pannaxiakos (squadra di 3^ serie greca) di Naxos: l'isola in cui è nato. Si tratta della squadra da dove ha preso il via il suo percorso nel mondo del calcio. E pensare che nel match d'esordio contro il Marpisaikos fu schierato subito come attaccante segnando cinque gol nel giro di 34 minuti. Oggi però la sua vita in Grecia non si basa soltanto sul calcio giocato ma anche su alcune attività imprenditoriali che gestisce sul territorio.

Manolas infatti si occupa della gestione di alcuni suoi alberghi che ha deciso di avviare parallelamente al calcio giocato. La scelta di tornare in Grecia è stata dunque incentrata anche per seguire da vicino questa nuova attività lavorativa. Non è l'unico giocatore infatti che durante la carriera ha deciso di lanciarsi in un altro settore anche per spianarsi la strada per il futuro dopo il calcio giocato. Sui social però il Manolas calciatore ma ancora effetto sui tifosi, specie per un video diventato subito virale. L'esultanza ricorda ai tifosi della Roma quel gol contro il Barcellona.

L'esultanza storica di Manolas dopo il gol al Barcellona in Champions.

Il rendimento incredibile di Manolas in Grecia: 18 gol da attaccante

Quel colpo di testa rimarrà per sempre nella mente dei sostenitori giallorossi, così come l'esultanza. Manolas infatti è stato immortalato mentre si lascia andare a un'esultanza sfrenata dopo un gol in terza serie. Uno dei tanti si dovrebbe dire dato che da difensore, Manolas oggi gioca stabilmente come attaccante. Un ruolo che sembra calzargli a pennello in questa categoria dato che è già riuscito a mettere a segno la bellezza di 18 gol in 11 partite. Un rendimento davvero incredibile per uno dei grandi protagonisti della storia recente in Serie A.