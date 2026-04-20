Alejandro Diaz segna il primo gol con la nuova regola del fuorigioco: tutto buono anche se è oltre

torico in Canada: convalidato il primo gol ufficiale con la nuova regola del “fuorigioco della luce” voluta da Arsène Wenger. L’attaccante era oltre la linea, ma la rete è regolare: ecco come funziona la sperimentazione FIFA.

Alejandro Diaz ha segnato un gol che sarebbe stato annullato ovunque, ma non in Canada. L'attaccante del Pacific FC in occasione della rete messa a segno contro gli Halifax Wanderers era più avanti di tutti, eppure non è stato segnalato nessun fuorigioco. Il motivo? Nel massimo campionato canadese infatti si sta sperimentando la nuova regola sull'offside promossa dall'ex manager dell'Arsenal Wenger, responsabile all'interno dell'IFAB dello sviluppo calcistico mondiale della FIFA. La differenza sostanziale è l'assenza di luce tra l'intero corpo dell'attaccante e l'ultimo difensore avversario prima del portiere.

Primo gol convalidato con la nuova regola del fuorigioco di Wenger

Questo dunque è il primo gol convalidato con quello che è stato ribattezzato come il "fuorigioco della luce". Sull'azione in questione Diaz era chiaramente più in là rispetto alla linea immaginaria dell'offside classico rispetto all'ultimo difendente sul tiro del compagno di squadra. La deviazione vincente dunque in qualsiasi torneo europeo sarebbe stata annullata, ma non nella Canadian Premier League dove si sta sperimentando la nuova regola introdotta dall'International Football Association Board in stretta collaborazione con la FIFA.

Cosa dice la nuova regola del fuorigioco e il concetto di luce

In pratica la nuova regola fortemente voluta da Wenger prevede che per essere considerata come posizione irregolare di fuorigioco debba esserci uno spazio vuoto e dunque la luce tra l'intero corpo dell'attaccante e appunto l'ultimo calciatore di movimento avversario. Pertanto, la posizione è considerata regolare se anche una sola parte del suo corpo (ovviamente quelle con cui è consentito segnare) è ancora in linea con il calciatore dell'altra squadra.

Quando potrebbe essere estesa la nuova regola sul fuorigioco

Una svolta importante finalizzata a cancellare i fuorigioco millimetrici e favorire il gioco offensivo e lo spettacolo. Ovviamente bisognerà abituarsi a questa piccola rivoluzione, come confermato anche dall'atteggiamento dei difensori dell'Halifax Wanderers che subito hanno alzato il braccio lamentandosi per il fuorigioco essendo tarati ancora sul vecchio regolamento. Dopo i primi test nel campionato under 18 in Italia e in Olanda, ecco ora un ulteriore passo avanti in Canada sulla strada che porta ad un'estensione anche nel calcio che conta. C'è infatti la possibilità concreta che dalla stagione 2027-2028 il nuovo fuorigioco diventi realtà ovunque. Bisognerà però prima cercare di mettere tutti d'accordo. È risaputo infatti che la UEFA non è molto favorevole a quello che a suo dire sarebbe un modo di assicurare un vantaggio a chi attacca, penalizzando e non poco chi difende.