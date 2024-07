video suggerito

Inter-Pergolettese dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole L’Inter scende in campo per la seconda uscita stagionale contro la Pergolettese: si gioca al Bper Training Center di Appiano Gentile alle ore 18.30 con diretta streaming su Youtube.it e Inter.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scende in campo per la seconda uscita stagionale contro la Pergolettese: i campioni d'Italia in carica ospitano al Bper Training Center di Appiano Gentile la formazione lombarda che milita in Serie C oggi, lunedì 22 luglio 2024, alle ore 18.30 con diretta streaming su Youtube.it e Inter.it

Dopo la vittoria per 3-2 nell'amichevole contro il Lugano, la squadra di Simone Inzaghi capire come sta andando la preparazione in vista della stagione 2024-2025 e potrebbe essere l'occasione per vedere Piotr Zielinski per la prima volta con la maglia nerazzurra. Nella prima gara dell'anno a farsi notare era stato subito Taremi, che ha realizzato una doppietta.

La squadra campione d'Italia in carica lavora sul mercato per rinforzare la rosa ed è alla ricerca di un difensore: piacciono Bijol dell'Udinese e Kiwior dell'Arsenal.

Partita: Inter-Pergolettese

Dove: Bper Training Center, Appiano Gentile

Quando: lunedì 22 luglio 2024

Orario: 18.30

Diretta TV: /

Diretta Streaming: youtube.it e inter.it

Competizione: amichevole

Dove vedere Inter-Pergolettese in diretta TV

La seconda uscita stagionale dell'Inter non verrà trasmessa in diretta TV ma si potrà vedere su smart TV che hanno l'app di Youtube: la partita verrà trasmessa dal canale ufficiale dell'Inter.

Inter-Pergolettese dove vederla in diretta streaming

La partita della squadra di Simone Inzaghi sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sul canale Youtube e sull'app ufficiale nerazzurra.

La probabile formazione dell'Inter contro la Pergolettese

Inzaghi dovrebbe lanciare dal primo minuto Zielinski in mezzo al campo con Asllani e Mkhitaryan. In attacco ancora Taremi con Correa. Martinez tra i pali.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Stante, Fontanarosa; Kamate, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Correa.