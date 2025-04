video suggerito

Bologna-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Bologna-Inter si gioca oggi allo Stadio Dall’Ara con inizio alle 18:00. La partita è trasmessa in co esclusiva tra DAZN e Sky sia per la diretta TV sia per la diretta in streaming. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bologna-Inter è una delle partite in programma per la 33a giornata di campionato, che si disputa oggi, domenica 20 aprile alle 18:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Il match sarà trasmesso in esclusiva come di consueto da DAZN in Tv e in streaming e da Sky.

I nerazzurri di Simone Inzaghi devono difendere lo strenue vantaggio sul Napoli affrontando una trasferta tutt'altro che semplice: proprio sul campo del Bologna tre stagione fa hanno perso uno scudetto a favore del Milan, in uno dei recuperi più negativi della recente storia interista. Ora, ancora il Bologna sul possibile cammino nerazzurro verso il Tricolore, impegno che arriva dopo le fatiche di Champions dove l'Inter è riuscita a conquistare la semifinale battendo il Bayern. In aggiunta, la squadra di Italiano, che proviene dalla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta che è valsa una enorme fetta per le posizioni Champions League non può permettersi ulteriori passi falsi.

Partita: Bologna-Inter

Dove: Stadio Dall'Ara

Quando: domenica 20 aprile

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN; SkyGo, NOW

Competizione: 33a giornata di Serie A

Dove vedere Bologna-Inter in diretta TV: gli orari

La partita tra Bologna e Inter si gioca oggi al Dall'Ara di Bologna ed è trasmessa in co-esclusiva tra DAZN e Sky per la diretta TV. Nel primo caso è necessaria una Smart tv collegata ad internet via wireless oppure attraverso una console di gioco, nel secondo è necessario essere abbonati alla piattaforma per poter seguire il match sui canali predisposti a pagamento (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K). La partita si gioca alle 18:00.

Bologna-Inter in diretta streaming, dove vederla

Bologna-Inter si può vedere anche in diretta streaming in doppia modalità. Gli abbonati DAZN possono utilizzare l'app dedicata per il servizio su mobile mentre per quelli di Sky si può usufruire di SkyGo. In alternativa c'è il servizio a pagamento on demand di NOW. La Telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin

Bologna-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Bologna sembra poter sognare in grande per la zona Champions. Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Al centro dell’attacco ci sarà Dallinga, visto che Castro ancora non è al top della condizione, con Ndoye, Odgaard e Orsolini a supporto sulla linea dei trequartisti. A fare da schermo, invece, dovrebbero esserci Freuler e Aebischer. Simone Inzaghi si affiderà al consolidato 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Thuram e Lautaro Martinez, con Correa, fuori dalle liste Champions pronto come alternativa. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Darmian e Carlos Augusto ma ci si può attendere anche un sano turn-over visto l'impegno appena conclusosi di Champions e quello alle porte della semifinale di Coppa Italia nel derby contro il Milan.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.