Inter-Udinese, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Inter-Atalanta si gioca oggi domenica 30 marzo alle ore 18. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Inter-Udinese è la partita in programma oggi alle 18 allo stadio Meazza di Milano. Dopo la sosta per le nazionali la squadra di Inzaghi vuole blindare il primo posto dando continuità al successo contro l'Atalanta. Attenzione però ai friulani di Runjaic a caccia del riscatto dopo il tonfo con l'Udinese. La sfida sarà trasmessa in TV su DAZN e Sky, con diretta streaming su DAZN, Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Inter-Udinese

Dove: Stadio San Siro, Milano

Quando: domenica 30 marzo

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

Competizione: 30ª giornata di Serie A

Inter-Udinese, dove vederla in TV

Dove vedere Inter-Udinese in TV? La partita in programma domenica 30 marzo alle ore 18 si potrà vedere su DAZN, ovvero tramite smart TV e tv tradizionali muniti di appositi dispositivi, oppure su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4k. Una doppia soluzione dunque per i rispettivi abbonati.

Dove vedere in diretta streaming Inter-Udinese

L'Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2 con la novità principale rappresentata dalle assenze dello squalificato Bastoni e dell'acciaccato Lautaro. Al loro posto nel trio difensivo Bisseck e in avanti Correa. Nell'Udinese solito 4-4-2 con tandem offensivo formato da Thauvin e Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All.Inzaghi

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Solet, Bijol, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic