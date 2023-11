Bobo TV, Adani accusa Vieri di aver mentito: gli fa una domanda scomoda davanti a tutti Daniele ‘Lele’ Adani è sintetico, chiaro e chirurgico nel breve video pubblicato in una storia di Instagram dove fa in riferimento alla fine della Bobo Tv.

"Ma sera era giusto cambiare perché nessuno sapeva? W il futbol!". Daniele ‘Lele' Adani è sintetico, chiaro e chirurgico nel breve video pubblicato in una storia di Instagram dove fa in riferimento alla fine della Bobo Tv decretata da Christian Vieri e lascia trapelare quali sono i motivi dello scioglimento.

Non dice molto ma quelle poche parole che utilizza parlando ai suoi followers danno adito a una sola interpretazione: accusa Bobo di aver mentito. E gli fa una domanda scomoda davanti a tutti.

Quell'esperienza condivisa anche con Nicola Ventola e Antonio Cassano, e terminata perché "era arrivato il momento di cambiare format" (le parole dell'ex attaccante a corredo della decisione), s'è chiusa con una coda polemica e il veleno sedimentato in fondo al bicchiere adesso viene a galla.

Eccezion fatta per FantAntonio, che nel ricevere il Tapiro d'oro aveva menzionato la presenza di una "quinta persona", e per alcune rivelazioni di Fabrizio Corona sul retroscena di un'amicizia finita in maniera traumatica ("lo hanno abbandonato"), finora nulla era emerso sulla verità che solo in diretti interessati conoscono veramente.

Lo stesso Vieri s'era limitato a commentare la vicenda con un semplice "certe cose restano private. Abbiamo finito, è la vita" senza nulla concedere al chiacchiericcio sulla questione. Anzi, a quanti avevano avanzato supposizioni sulla sua persona, sul presunto atteggiamento da padrone, sui dissapori trapelati da spifferi di corridoio, aveva rivolto un messaggio pesantissimo: "A quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che che parlavano di motivazioni economiche una cosa la dico: siete dei falliti".

Pure lui s'è preso il Tapiro da Staffelli ma ha ricevuto anche una visita a sorpresa durante la prima diretta del nuovo corso: arrivarono Le Iene ma riuscì a cavarsela con una battuta nonostante l'evidente imbarazzo.

Bobo Vieri Talk Show with Special Guest, così Vieri ha ribattezzato la trasmissione riveduta e corretta nella forma e nel modo di proporre contenuti e intrattenimento sportivo. Dopo Youtuber e creator, tra i protagonisti della trasmissioni sono arrivati altri ex calciatori, in quattro lo hanno affiancato nella puntata più recente: si tratta di Adriano "l'imperatore" (ex attaccante brasiliano dell'Inter), Nicola Amoruso (ex punta della Juve), Alessandro ‘Alino' Diamanti (ex Bologna, amico di Bobo e attualmente allenatore del Melbourne City Youth) e Mark Iuliano (ex centrale difensore bianconero).