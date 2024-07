video suggerito

Thiago Motta incuriosito dallo stadio della Juventus: lo osserva dall’auto e poi fa una domanda Thiago Motta ha vissuto la sua prima giornata ufficiale da allenatore della Juventus. Il tecnico dei bianconeri vuole subito togliersi un dubbio e fa una domanda specifica al team manager: “Capienza dello stadio?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta vive il suo primo giorno ufficiale da allenatore della Juventus e si immerge subito nell'ambiente bianconero. Lui e il suo staff osservano il centro sportivo della Continassa e le sue innovative strutture ma ciò che incuriosisce maggiormente il nuovo tecnico della Vecchia Signora è l'Allianz Stadium. Il fortino della Juve, la casa dove i bianconeri vorranno conquistare più punti possibili, è stato oggetto di una domanda piuttosto specifica da parte di Thiago Motta mostrata all'interno di un video pubblicato dal club proprio sulla prima giornata vissuta dall'allenatore in bianconero: "Qual è la capienza dello stadio?".

Il trainer della Juventus era appena entrato in auto dopo aver visitato il centro sportivo dei bianconeri e aver salutato il pubblico. Si stava dirigendo verso il Creator Lab quando si rivolge al team manager Matteo Fabris per sciogliere subito ogni dubbio. "41.600" la risposta data all'allenatore che sottolinea: "41…". Lo Stadium era proprio alla sua destra e Thiago Motta sa benissimo che dovrà lavorare tanto per cercare di rendere nuovamente la casa della Juventus come un fortino inespugnabile. Un po' come accaduto nei primissimi anni di Conte.

L'incontro con Giuntoli tra i corridoi della Continassa

Un altro momento importante, oltre all'incontro con i tifosi che hanno apprezzato tantissimo la disponibilità di Thiago a scattare foto, selfie e firmare autografi, è stato l'abbraccio con Cristiano Giuntoli. Il ds della Juventus ha fortemente voluto l'ormai ex allenatore del Bologna in bianconero. I due si ritrovano faccia a faccia tra i corridoi della Continassa. Sorridono e si stringono prima che Giuntoli iniziasse a sondare un po' le prime impressioni dell'allenatore su ciò che aveva appena visto: "Come ti sembra?". Risposta quasi scontata: "Bello".

Leggi anche Giuntoli prepara il colpo Sancho alla Juventus: Thiago Motta può averlo subito al posto di Chiesa

Le primissime parole di Thiago Motta da nuovo allenatore della Juventus

Thiago Motta poi successivamente esprime le sue prima sensazioni: "Sono felice, sono contento, già i tifosi fuori mi stavano aspettando e mi hanno trasmesso questa voglia di iniziare – ha detto nella breve intervista concessa alla tv ufficiale bianconera -. Mi sono trovato in un posto meraviglioso per poter lavorare e non ho bisogno di dire la storia di questa squadra. Insieme sono sicuro che faremo un grandissimo lavoro". Poi chiude: "Sarà sicuramente una stagione impegnativa e spero di giocare il massimo di partite possibile perché vuol dire che stiamo andando bene – conclude -. Noi daremo tutto sul campo per essere alla fine orgogliosi di questa squadra".