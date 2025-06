video suggerito

Dove si gioca Juventus-Wydad, lo stadio della partita al Mondiale per Club La Juventus scenderà in campo contro Wydad Casablanca nel secondo turno della fase a gironi al Mondiale per Club. La sfida dei bianconeri si giocherà al Lincoln Financial Field di Filadelfia.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus torna in campo dopo aver iniziato col botto questo Mondiale per Club battendo all'esordio l'Al-Ain col punteggio di 5-0. I bianconeri comandano la classifica del girone G e oggi, domenica 22 giugno alle ore 18:00 affronteranno Wydad Casablanca. I marocchini arrivano a questa sfida dopo il ko subito contro il Manchester City di Guardiola che si è imposto per 2-0. La squadra di Igor Tudor vorrà centrare altri tre punti per blindare quasi sicuramente la cassaforte. La partita sarà giocata alle ore 18 italiane al Lincoln Financial Field.

Il Lincoln Financial Field è un impianto sportivo multifunzione statunitense che si trova a Filadelfia, nello Stato della Pennsylvania e che può ospitare quasi 70mila persone. L'impianto al Mondiale per Club ospiterà ben 7 partite, il Chelsea sarà impiegato in due occasioni sul terreno di gioco di Filadelfia. Si tratta di Flamengo- Espérance, Manchester City-Wydad, Flamengo-Chelsea, appunto poi Juventus-Wydad, Espérance-Chelsea, e per finire una partita degli ottavi e una dei quarti a seconda del programma prestabilito.

Il Lincoln Financial Field durante la sfida del Chelsea.

Caratteristiche e curiosità del Lincoln Financial Field

Il Lincoln Financial Field è inoltre lo stadio dei Philadelphia Eagles in NFL. Un impianto che è stato scelto anche come sede per ospitare la quarantesima edizione di WrestleMania. Uno stadio importante dunque che negli Stati Uniti rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello capace di ospitare anche altri eventi sportivi. Subito dopo la sua inaugurazione nel settembre 2003 sono stati giocati quattro incontri del Campionato mondiale femminile di calcio per poi essere stato teatro di due edizioni della Gold Cup ospitando due incontri valevoli per i quarti di finale della Gold Cup 2009 e la finale della Gold Cup 2015.

Nel 2016 lo stadio di Filadelfia ha inoltre ospitato tre incontri dell'edizione del centenario della Copa América. Insomma, un impianto polivalente che consente la disputa di qualsiasi evento sportivo. Un'ennesima esperienza per la Juventus che sta vivendo questo Mondiale per Club con l'intenzione di arrivare più avanti possibile dopo la partenza col botto e la vittoria per 5-0 all'esordio. Il girone dei bianconeri si chiuderà poi con il match di cartello che vedrà di fronte sfidarsi la squadra bianconera e quella del Manchester City allenata da Pep Guardiola.