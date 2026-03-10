Calcio
video suggerito
video suggerito

Walker si ritira dall’Inghilterra tre mesi prima dei Mondiali: non giocava una partita da un anno

Walker non gioca in nazionale da un anno e ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale prima dei Mondiali: era insostituibile per l’Inghilterra, ma con Tuchel tutto è cambiato.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

I Mondiali cominceranno fra tre mesi esatti e tra i convocati dell'Inghilterra non ci sarà sicuramente Kyle Walker che ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale dopo 96 presenze con la maglia della nazionale. È stato uno dei pilastri della squadra, specialmente durante l'era Southgate, ma con l'arrivo di Thomas Tuchel ha perso la titolarità e spesso è stato lasciato a casa per scelta tecnica. A 35 anni ha deciso di lasciare i Tre leoni e concentrarsi solo sul Burnley, la squadra dove gioca dall'inizio di quest'anno dopo l'esperienza dimenticabile al Milan.

Walker si ritira dalla nazionale a 35 anni

La sua carriera da calciatore continuerà con i club, ma l'Inghilterra per il terzino è un capitolo ormai chiuso. Ha scritto la storia con la nazionale diventando il decimo giocatore con più presenze di sempre: dal debutto del novembre 2011 a oggi ne ha fatta di strada, specialmente con Southgate che non ha mai rinunciato a lui in nessuna competizione. Non aveva chance di essere convocato ai Mondiali che inizieranno fra tre mesi e per questo ha deciso di dire addio ai Tre Leoni: "Dopo averci pensato a lungo, questo sembra il momento giusto per fare un passo indietro e permettere alla prossima generazione di giocatori di emergere".

Fa spazio a un gruppo nuovo, formato da giovani che proveranno a completare il lavoro che lui e la sua generazione hanno cominciato con il quarto posto ai Mondiali in Russia e i due secondi posti ottenuti agli ultimi Europei. Manca la ciliegina sulla torta, ma non sarà Walker a metterla anche perché con Tuchel il rapporto non è mai decollato: l'ultima partita giocata da titolare risale alle qualificazioni ai Mondiali contro l'Albania, praticamente un anno fa, poi solo un'apparizione di pochi minuti contro la Lettonia e l'amichevole contro il Senegal prima di essere escluso definitivamente dalle convocazioni.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'orgoglio Champions dell'Italia è nelle mani dell'Atalanta, questa sera sfida al Bayern
Le possibili scelte di formazione di Palladino per l'andata degli ottavi coi tedeschi
Le partita in programma oggi: occhio a Galatasaray-Liverpool e Newcastle-Barcellona
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views