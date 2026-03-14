Dove vedere Udinese-Juventus in TV e streaming su Sky o DAZN, orario e formazioni della partita

Udinese-Juventus è la partita della 29a giornata di campionato che si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni. Diretta TV e in streaming su DAZN, Sky e NOW.

Udinese–Juventus è l'anticipo della 29ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45. È una partita che ha un valore importare per la corsa Champions della squadra di Luciano Spalletti, da vincere a tutti i costi anche alla luce dello scontro diretto per il quarto posto tra Como e Roma (che si affrontano domenica pomeriggio alle 18). La gara sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN e sui canali di Sky.

Quanto alle formazioni, i friulani dovrebbero confermare la stessa formazione che ha sfiorato il successo a Bergamo nel turno precedente (2-2). Tra le fila bianconere, la novità rispetto a Pisa potrebbe essere in difesa (Kelly al posto di Gatti). Nel reparto offensivo Conceiçao, McKennie e Yildiz partono alle spalle di David.

Dove vedere il match Udinese-Juventus e a che ora in diretta TV e streaming

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (per utenti registrati) sia su DAZN, con telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Cristian Brocchi, sia su Sky. Il network satellitare lo manderà in onda sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Aldo Serena. In streaming, oltre alla stessa DAZN, c'è l'opportunità di assistere all'incontro attraverso Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport).

Udinese-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Le scelte di Runjaic e Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera in Friuli.

UDINESE (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1) Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.