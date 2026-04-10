Nasce l’Assocapp, l’Associazione che unisce allenatori, calciatori e preparatori presieduta da Dossena

E’ nata l’Assocapp, l’Associazione calciatori, allenatori e preparatori patrocinati per “un nuovo dialogo con le istituzioni del calcio italiano”. Presidente è Beppe Dossena, nel collegio fondatore anche Emiliano Viviano, Luca Pellegrini e Lorenzo Marronaro.

Proprio nel momento caldo del tavolo comune attorno al quale redigere il nuovo corso del calcio italiano, delineandone le tracce e snellendone la figura per tornare a primeggiare ai massimi livelli, il sistema presenta una nuova organizzazione, l'Assocapp, l'Associazione che unisce calciatori, allenatori e preparatori patrocinati, come spiega lo statuto ufficiale e Beppe Dossena, presidente ad interim: "Iniziativa volta a riportare queste figure al centro dei processi decisionali della politica sportiva".

Perché è nata l'Assocapp: "Nuovo dialogo con le istituzioni del calcio"

Da ora in avanti ci sarà un nuovo organismo con cui fare i conti e mettersi a confronto, l'Assocapp la neonata associazione che unisce al suo interno tre figure considerate fondamentali nel sistema calcio e che, fino ad oggi, erano loro malgrado distinte e separate: i calciatori, gli allenatori e i preparatori. Tre elementi fondanti il sistema che "condividono lo stesso ambiente, formano un gruppo riconoscibile e comunicano attraverso un linguaggio comune" sottolinea Beppe Dossena che ha assunto il ruolo di Presidente. "L'intento di dialogare con tutte le istituzioni del calcio italiano, per contribuire attivamente allo sviluppo di un sistema dotato di maggiore visione, equità e trasparenza".

L'obiettivo dell'Assocapp: "Tutela e vigilanza" sulle tre figure professionali

Una organizzazione volta a tutela degli iscritti dal primo istante in cui iniziano le rispettive carriere sino all'accompagnamento una volta terminato il percorso: "una tutela degli interessi collettivi e individuali degli iscritti, la promozione e la tutela delle condizioni economiche, normative e previdenziali, la contrattazione collettiva con le leghe e la Figc, la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e la collaborazione con le autorità calcistiche nazionali e internazionali per uno sviluppo equilibrato del settore" si legge nella nota ufficiale. "Sono previsti inoltre servizi di assistenza legale, fiscale, previdenziale, formativa e assicurativa".

Chi ha fondato l'Assocapp, da Dossena a Marronaro: ex campioni e procuratori

Ma chi c'è a capo di questo nuovo istituto associativo del calcio italiano? Figure di spicco e di persone che conoscono bene il sistema calcio. C'è Beppe Dossena, campione del mondo nel 1982, che pro tempore ha assunto il ruolo di Presidente ma fanno parte del gruppo dei fondatori anche l'ex portiere della Nazionale Emiliano Viviano; Luca Pellegrini, campione d'Italia con la Sampdoria nella stagione 1990-91 e Lorenzo Marronaro, ex calciatore, agente sportivo e intermediario che ha il ruolo di vice Presidente dell'Assocapp.