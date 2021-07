Tre giornalisti che seguono la Nazionale sono positivi al Covid, tra questi, come riferisce l'Ansa, c'è anche il telecronista della Rai Alberto Rimedio, che da sette anni è la voce degli Azzurri, e che dovrà essere sostituito per la finale di domenica tra Italia e Inghilterra. La Federcalcio ha intanto già iniziato la sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, anche se i calciatori e lo staff tecnico di Mancini vivono già in una ‘bolla'. La Rai ha attivato ulteriori controlli e sottoporrà a tamponi molecolari tutti gli inviati che stanno seguendo gli Europei.

Rimedio da 7 stagioni è il telecronista dell'Italia

In mattinata è stato reso noto che tre giornalisti che seguono la Nazionale dell'Italia dopo la partita con la Spagna, disputata a Wembley, sono risultati positivi al Covid. Poco dopo la Rai ha fatto sapere che tra i giornalisti che sono stati contagiati c'è anche Alberto Rimedio, la voce della Nazionale. Rimedio da sette stagioni è il telecronista dell'Italia e ha seguito la splendida cavalcata dell'Italia di Mancini, non solo in questi Campionati Europei e con ogni probabilità dovrà rinunciare a commentare la finale Italia-Inghilterra. Ovviamente si augura il meglio a Rimedio che è stato anche molto sfortunato perché una finale degli Europei da commentare non capita tutti i giorni, è appena la quarta di sempre per l'Italia (dopo quelle del 1968, 2000 e 2012).

Chi sarà il telecronista Rai della finale Italia-Inghilterra

Non è ancora ufficiale, ma è molto probabile che Rimedio salti Italia-Inghilterra. La Rai deve pensare al suo sostituto. Le ipotesi più forti per la sostituzione di Rimedio sono rappresentate da Luca De Capitani, telecronista dell'Under 21 e che ha commentato anche Inghilterra-Danimarca, l'altra semifinale degli Europei, e da Stefano Bizzotto, uno dei più bravi ed esperti tra i telecronisti della Rai.