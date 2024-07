video suggerito

Perché Bizzotto commenta Spagna-Francia anche se senza voce: per lui non è una partita qualunque Perché Stefano Bizzotto commenta la partita di EURO 2024 tra Spagna e Francia anche se senza voce: per lui non è una partita qualunque. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

275 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Bizzotto commenta Spagna-Francia, gara valida per le semifinali di EURO 2024, pur essendo senza voce. Il giornalista RAI aveva messo in evidenza l'assenza di voce sin dalle prima battute del collegamento e nel corso della partita la situazione è peggiorata in alcune situazioni.

Bizzotto, affiancato da Daniele Adani nel racconto di una delle partite più belle e interessanti del torneo, è stoico e si trova regolarmente in postazione con una tonalità di voce completamente diversa e dimessa rispetto a quella squillante alla quale abitua da decenni i telespettatori ma un motivo c'è: stasera è l'ultima partita commentata dal competente giornalista di Bolzano in un grande torneo perché andrà in pensione fra due anni.

Nel corso della prima frazione ci sono stati dei momenti di difficoltà e altri in cui sembrava che le cose andassero meglio ma Bizzotto è sempre andato avanti. con grandissima professionalità.

Bizzotto commenta Spagna-Francia senza voce: non è la prima volta

Fin dai primi secondi del collegamento si era notata subito questa difficoltà da parte di Bizzotto e con il passare dei minuti è stata sempre più evidente: il giornalista altoatesino ha lavorato di più sui ritmi, provando a tenerli più bassi del solito, e sulle pause, un po' più lunghe per riuscire ad avere più tempo. La sua voce non è quella dei giorni migliori ma ha portato avanti la cronaca del match di Monaco di Baviera con il suo solito stile.

Una situazione simile si era verificata in occasione di Argentina-Croazia, la prima semifinale dei Mondiali 2022: anche in quell'occasione Stefano Bizzotto non aveva voce e al suo fianco c'era sempre l'ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia.

Bizzotto è uno dei telecronisti Rai più apprezzati e anche in questo Europeo si è preso i suoi complimenti per la sua competenza e il suo modo di raccontare le gare.