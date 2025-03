video suggerito

Il barelliere perde la testa e scarica il calciatore, è l’inizio della fine: interviene la polizia Parapiglia in Argentina durante una partita valida per la Primera B Metropolitana. Protagonista un barelliere che ha innescato una rissa senza esclusione di colpi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calcio sudamericano spesso e volentieri regala situazioni surreali. Una di queste arriva dall'Argentina, dove protagonista a sorpresa è stato un barelliere che ha perso letteralmente la testa. L'addetto ai lavori si è lasciato andare ad un brutto gesto nei confronti di un calciatore della squadra "avversaria". Una situazione che ha scatenato un vero e proprio inferno in campo.

Il barelliere perde la testa in Argentina e scarica l'attaccante, finisce malissimo

Questo ha regalato un'inaspettata popolarità alla partita tra Brown de Adrogué e Dock Sud valida per il campionato di Primera B Metropolitana, giocato in terra transandina. Il match si è concluso sul risultato di 1-1 ma ha avuto un epilogo infuocato, in cui sono dovute intervenire le forze dell'ordine per sedare una rissa incredibile, con botte da orbi. L'episodio che ha scatenato il caos, si è verificato nel recupero quando Franco Mesa, attaccante di Dock Sud e autore del gol del pareggio per la sua squadra ha necessitato dell'intervento dei sanitari.

Sul campo sono arrivati i barellieri per aiutare il giocatore e portarlo a bordo campo. Per permettere una ripresa delle ostilità più veloce, i due uomini si sono messi a correre con la barella fino a quando uno dei due ha letteralmente lanciato sul terreno di gioco, sia l'attrezzo del mestiere che Mesa. Dopo essere tornato sui suoi passi, il barelliere ha concesso il bis tra lo stupore dell'attaccante biancoazzurro ma soprattutto degli altri componenti della panchina.

Folle rissa finale, interviene la polizia

Questi ultimi e i giocatori in campo della squadra ospite non hanno fatto passare la cosa sotto traccia e si sono subito riversati sul terreno di gioco per farsi giustizia. Ne è nata una rissa senza esclusione di colpi, proprio sotto gli spalti. Giocatori, panchine e addetti ai lavori si sono affrontati, con tanto di invasione di campo di alcuni tifosi pronti a colpire i calciatori. Gli addetti alla sicurezza hanno provato a placare gli animi ma senza fortuna, e solo dopo l'intervento della polizia la situazione è rientrata. L'arbitro quando i duelli si sono fermati non ha potuto fare altro che fischiare la fine del match rimandando tutti negli spogliatoi. Una pagina nerissima.