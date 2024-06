Svizzera-Italia, le probabili formazioni di Yakin e Spalletti: Fagioli ed El Shaarawy le novità

video suggerito

Svizzera-Italia è il match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Gli azzurri di Luciano Spalletti saranno chiamati a sfidare nuovamente gli elvetici già incrociati e battuti nell'ultimo torneo vinto nel 2021 dalla nostra Nazionale. Viste le assenze in difesa, il CT potrebbe pensare di stravolgere la formazione iniziale. L'Italia infatti dovrà fare a meno dello squalificato Calafiori e rischia anche di giocare con la Svizzera senza l'acciaccato Dimarco. Al posto del centrale del Bologna potrebbe giocare Gianluca Mancini della Roma che dovrebbe avere la meglio su Buongiorno e potrebbe esserci un cambiamento radicale nel modulo con il passaggio al 4-3-3.

Darmian pronto a prendere il posto in difesa del terzino nerazzurro con Di Lorenzo esterno basso a destra e Bastoni e Mancini centrali. In attacco, dopo la coppia Retegui-Raspadori vista contro la Croazia, dovrebbero tornare a Chiesa e Scamacca prendere in mano il reparto offensivo azzurro al fianco di El Shaarawy per completare il tridente. Ma le grandi novità sono a centrocampo, un reparto che dovrebbe essere completamente stravolto con l'inserimento di Fagioli e Cristante.

Spalletti con Mancini al posto di Calafiori e il 4-3-3

La squalifica di Riccardo Calafiori è una perdita importante per Spalletti che dovrà fare a meno del difensore che ha maggiormente fatto la differenza nell'Italia dall'inizio degli Europei. La sensazione è che alla fine il CT azzurro scelga Gianluca Mancini della Roma al suo posto preferendolo inizialmente a Buongiorno che partirebbe dalla panchina. Dubbio che Spalletti scioglierà solo a ridosso della partita ma il centrale giallorosso resta il favorito per sostituire Calafiori al fianco di Bastoni con Di Lorenzo terzino destro e Darmian a sinistra.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni: azzurri con Fagioli e Cristante, Ndoye davanti per Yakin

La formazione dell'Italia contro la Svizzera dovrebbe essere stravolta rispetto a quanto visto contro la Croazia. Con Donnarumma in porta, nel 4-3-3 di partenza dovrebbero trovare spazio in difesa Di Lorenzo e Darmian come esterni e Mancini-Bastoni centrali. A centrocampo la mediana sarebbe affidata a Fagioli, Cristante e Barella con Pellegrini e Jorginho inizialmente in panchina. In attacco, con Zaccagni che dovrebbe partire dalla panchina, ci dovrebbero essere Chiesa, Scamacca ed El Shaarawy a comporre il tridente.

Nella Svizzera invece il CT Yakin dovrebbe puntare ancora sulla formazione usata quasi sempre durante la fase a gironi. Davanti a Sommer, nel 3-4-2-1 di partenza, la difesa dovrebbe essere composta da Schar, Akanji e Rodriguez con Stergiou, Freuler, Xhaka e Aebischer in mediana. Alle spalle dell'unica punta Embolo dovrebbero ancora agire Ndoye e Vargas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT. Spalletti.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas; Embolo. CT. Yakin.