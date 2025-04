Empoli-Bologna in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Empoli-Bologna è la semifinale d'andata di Coppa Italia. Si gioca martedì 1 aprile alle ore 21 allo stadio Franchi di Empoli, con il ritorno in programma il 24 aprile allo stadio Dall'Ara. Un confronto a sorpresa tra la squadra di D'Aversa che a sorpresa ha eliminato la Juventus, e gli emiliani che si sono sbarazzati dell'Atalanta. La vincente affronterà quella dell'altra semifinale tra Inter e Milan. Diretta TV su Canale 5, con streaming su Mediaset Infinity.

Partita: Empoli-Bologna

Quando si gioca: martedì 1 aprile

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Franchi, Empoli

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, semifinale d'andata

Dove vedere Empoli-Bologna in tv, il canale in chiaro

Dove vedere Empoli-Bologna in TV? La semifinale d'andata di Coppa Italia si potrà vedere in chiaro su Mediaset e in particolare su Canale 5. Non ci sarà bisogno dunque di abbonamento per assistere alla sfida tra la formazione di D'Aversa e quella di Vincenzo Italiano.

Empoli-Bologna, dove vederla in streaming

Empoli-Bologna si potrà vedere anche in streaming. Diretta TV su dispositivi portatili e fissi sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile senza costi aggiuntivi. Basterà solo una buona connessione a internet.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

Empoli in campo con Cacace ed Esposito alle spalle di Colombo. Per D'Aversa una formazione molto simile a quella ideale. Bologna invece con il dubbio Castro: l'argentino non ancora al top, dovrebbe essere sostituito da Dallinga. Le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D'Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano