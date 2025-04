video suggerito

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby di Coppa Italia: Leao titolare, Inzaghi sceglie Correa Le probabili formazioni di Milan-Inter: queste le scelte di Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia.

A cura di Vito Lamorte

Sale la tensione in vista di Milan-Inter, partita valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. Sarà il derby di Milano numero 243 tra tutte le competizioni, con un bilancio di 81 successi rossoneri, 70 pareggi e 91 vittorie nerazzurre.

In Coppa Italia la stracittadina meneghina si è disputata 27 volte: 10 successi del Milan, 9 dell'Inter e 8 pareggi.

L'ultimo precedente, della stagione 2021/2022, tra le due squadre nel torneo nazionale arrivò proprio in semifinale e vide i nerazzurri prevalere nel doppio confronto: 0-0 nel match d'andata e 3-0 al ritorno. Dopo uno scialbo pareggio nel primo match, la seconda partita vide i nerazzurri conquistare i pass per la finale di Roma grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Robin Gosens nel finale.

Milan, le scelte di Conceicao per il derby di Coppa Italia

Sergio Conceiçao punta sugli uomini di cui si fida di più nel primo round della semifinale contro l'Inter: in attacco spazio ad Abraham per Gimenez, con Jimenez, Pulisic e Leao alle sue spalle. In mediana Reijnders e Fofana mentre la linea difensiva davanti a Maignan sarà formata da Walker, Gabbia, Thiaw e Theo. Panchina per Joao Felix e Musah.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Conceiçao.

Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Simone Inzaghi deve fare qualche modifica nel suo assetto a causa dei tanti impegni importanti dell'Inter nel mese di aprile e per qualche assenza pesante di troppo. Lautaro e Dumfries sono fuori dai giochi, al loro posto ci saranno Correa e Darmian. In porta torna Martinez e in difesa con Bastoni ci saranno Bisseck e de Vrij. In mezzo al campo riposa Mkhitaryan: dal 1′ in campo Frattesi, Calhanoglu e Barella. Sulla fascia sinistra spazio a Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. Allenatore: Inzaghi.