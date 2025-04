video suggerito

Milan-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Milan-Atalanta, si gioca oggi domenica 20 aprile allo Stadio San Siro di Milano come posticipo delle 20:45. Si potrà vedere in esclusiva su DAZN sia per la diretta TV sia per quella streaming. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Milan-Atalanta è una sfida che si disputa oggi a San Siro ed è valida per la 33a giornata di Serie A. Inizio alle 20:45 nel posticipo di domenica dal peso specifico enorme in chiave Zona Europa. Esclusiva in TV e streaming su DAZN.

Il Milan prova la rimonta che avrebbe dell'epico, cercando di riconquistare terreno in chiave Zona Europa, malgrado il pesantissimo ritardo in classifica. Ma la sfida ad una diretta concorrente, l'Atalanta, è l'occasione per rialzare la testa e cercare l'impresa. Dopotutto il poker esterno sul campo dell'Udinese ha consegnato a Conceiçao la miglior partita della propria stagione. dando ulteriori segnali positivi per concludere una stagione già compromessa a Natale. Dall'altra parte l'Atalanta che ha chiuso ogni sogno tricolore, concentrandosi sulla corsa alla Champions. Da difendere il 3° posto e il successo nello "spareggio" col Bologna ha ribadito le qualità dei nerazzurri.

Partita: Milan-Atalanta

Dove: Stadio San Siro

Orario: 20:45

Quando: domenica 20 aprile

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Campionato Serie A, 33a giornata

Dove vedere Milan-Atalanta in diretta TV: l'orario

Milan-Atalanta sarà una partita di campionato di Serie A in esclusiva su DAZN: per vederla in diretta TV occorrerà scaricare l'app su una Smart Tv compatibile, oppure utilizzare il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox per connetterla a internet. L'orario di inizio del match di San Siro è per le 20:45, posticipo della domenica.

Milan-Atalanta, dove vederla in diretta streaming

In diretta streaming, inoltre, Milan-Atalanta sarà visibile sul sito di DAZN dove è necessario avere un abbonamento in atto, oppure scaricando l'app su dispositivi mobili.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Milan dovrà valutare le reali condizioni di Maignan, senza forzarne il rientro dopo essere uscito per un trauma cranico nella vittoria in Friuli. Conceicao pronto a confermare anche il 3-4-3 che ha funzionato contro l’Udinese. Jovic sembra restare in vantaggio su Abraham in attacco. Gasperini perde Kolasinac per un infortunio al crociato per il quale ha chiuso in anticipo la stagione, mentre De Ketelaere resta ancora ai box.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.