Inter-River Plate dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV L'Inter affronta il River Plate nell'ultima partita della fase a girone del Mondiale per Club: le probabili formazioni delle due squadre e le scelte di Chivu.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter sfiderà il River Plate per l'ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club. L'avversaria porta con sé grande storia e tradizione e si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti: entrambe sono prime in classifica con 4 punti dopo due giornate e non sono sicure di accedere agli ottavi dato che il Monterrey è ancora in gioco con due punti. Ai nerazzurri servirebbe una vittoria per mettere al sicuro il passaggio del turno, ma ha a disposizione due risultati su tre per continuare il percorso in questo torneo.

Con una vittoria i ragazzi di Chivu passerebbero come primi del girone, ma sarebbero sicuri della qualificazione al turo successivo anche in caso di pareggio dato che la classifica avulsa premia comunque l'Inter. Dal 2-2 in avanti invece i nerazzurri sarebbero qualificati assieme al River, rendendo ininfluente qualsiasi risultato del Monterrey.

Partita: Inter-River Plate

Quando: giovedì 26 giugno 2025

Orario: 3:00

Dove: Lumen Field, Seattle

Diretta TV: DAZN, Mediaset Italia 1

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity e app Sport Mediaset

Competizione: Mondiale per Club, 3a giornata girone E

Inter-River Plate in chiaro, dove vederla TV: la diretta del Mondiale per club

L'ultima partita della fase a gironi dell'Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro: Inter-River Plate sarà visibile su Italia 1 alle 3, in contemporanea alla diretta di DAZN che trasmette tutte le partite di questa competizione. Sulla rete Mediaset la telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Dove vedere Inter-River Plate in streaming gratis

La partita contro gli argentini sarà visibile anche in diretta streaming in forma gratuita. C'è a disposizione lo streaming live di DAZN, accedendo all’app disponibile per smartphone, tablet o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma tramite browser. Per chi preferisce seguire la diretta su Mediaset, sarà sufficiente connettersi alla piattaforma Infinity, disponibile sia online che tramite app dedicata, anche per dispositivi mobili.

Le probabili formazioni di Inter-River Plate

Ci sono ancora tanti infortunati nella squadra di Chivu che potrebbe recuperare soltanto Dumfries e Pavard per la sfida al River Plate. In attacco ci sarà sempre Lautaro Martinez accompagnato da Pio Esposito che potrebbe avere una chance dal 1′. In difesa invece tornerà il francese accanto a de Vrij e Bastoni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, P. Esposito. Allenatore: Chivu

RIVER PLATE (4-3-2-1): Armani; Montiel, Pezzella, Martinez Quarta, Acuña; Nacho Fernandez, Kranevitter, Meza; Colidio, Mastantuono; Borja. Allenatore: Gallardo