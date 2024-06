video suggerito

Yakin spinge la Svizzera agli Europei: “L’Italia non ci preoccupa, dovranno pensare loro a noi” In vista dell’ottavo di finale degli Europei, il ct della Svizzera carica la propria squadra: “Non siamo favoriti, ma abbiamo fiducia e ce la giocheremo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato sera ci sarà Italia-Svizzera, ottavo di finale degli Europei, con gli Azzurri imbattuti contro gli elvetici da 31 anni. Ma il ct della Svizzera Murat Yakin vuole affrontare la sfida senza nessun timore reverenziale, soprattutto dopo l'impresa sfiorata contro la Germania dove solo un gol nei minuti di recupero ha privato la Svizzera del primo posto nel girone.

La carica di Yakin in vista di Italia-Svizzera

Alla testata svizzera SRF, Yakin ha dichiarato come "Non possiamo dire di essere favoriti, perché affronteremo l'Italia, ma il pareggio con la Germania ci ha dato fiducia e non possiamo nasconderlo". Svizzera che contro i tedeschi ha sfiorato l'impresa che sarebbe valsa il primo posto nel girone, venendo raggiunta soltanto nel recupero dal gol di Niklas Fülkrug. Il ct evidenzia come "Non ci vogliamo preoccupare troppo dell'Italia. Hanno molti grandi giocatori e diversi modi di giocare che li rende pericolosi. Guarderemo a noi stessi, ma ovviamente dovremo concentrarsi anche sui nostri avversari per capire dove sono i loro punti di forza e le loro debolezze. Ma anche loro dovranno pensare a noi. Siamo in buona forma, imprevedibili, e cercheremo di tirare fuori qualcosa da questa partita".

Yakin ovviamente ha anche studiato gli Azzurri durante Italia-Croazia. "Abbiamo seguito la partita attentamente, analizzando tattiche e strategie che approfondiremo in questi giorni. Sono imprevedibili, ma siamo preparati. Anche da un punto di vista mentale, abbiamo abbastanza qualità per affrontare una partita del genere". Per cercare di sconfiggere l'Italia, Yakin punterà sui punti di forza della sua squadra: "Tenere alta l'intensità e la volontà di correre ci hanno reso forti. Il nostro sistema, la nostra strategia funziona e abbiamo l'elemento di sorpresa dalla nostra parte".

Leggi anche Quando si gioca Italia-Svizzera: data e orario della partita degli ottavi agli Europei 2024

Italia e Svizzera si sono incrociate nella scorsa edizione degli Europei, quando ad avere la meglio furono gli Azzurri che si imposero per 3-0 durante la fase a gironi. Gli ultimi precedenti invece risalgono alle qualificazioni ai Mondiali in Qatar, quando entrambi i confronti finirono in parità, con i rigori sbagliati da Jorginho, e l'Italia che mancò clamorosamente la qualificazione al Campionato del Mondo pareggiando contro la Bulgaria e venendo sopravanzata in classifica proprio dalla Svizzera.