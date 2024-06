La Germania pareggia con la Svizzera al 91′ con Fullkrug: l’Italia può tirare un sospiro di sollievo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Per un soffio la Svizzera ha sfiorato il grande colpaccio con la Germania, prima di essere fermata da un gol di Fullkrug: sarebbe stato clamoroso per i padroni di casa perdere l'ultima partita del girone e finire al secondo posto, dietro gli elvetici che fino al 91′ hanno condotto per 1-0 grazie al gol di Ndoye.

L'attaccante del Borussia Dortmund, entrato in campo a un quarto d'ora dal fischio finale, ci ha messo ancora una volta lo zampino, decisivo per evitare un capitombolo al secondo posto in classifica che avrebbe complicato anche il cammino nella fase a eliminazione diretta. Il risultato fa sorridere l'Italia che ha evitato di incontrare i tedeschi in caso di passaggio agli ottavi di finale. Una doppia buona notizia per gli Azzurri che, anche in caso di terzo posto, sarebbero favoriti visto il risultato dell'Ungheria e la questione della differenza reti.

Fullkrug risponde a Ndoye

Alla mezz'ora del primo tempo incredibilmente la Svizzera passa in vantaggio, stravolgendo tutti gli equilibri all'interno del girone: con la vittoria gli elvetici avrebbero presto il primo posto, rispedendo sotto la Germania. Ad aprire il risultato ci ha pensato Ndoye che, dopo aver ricevuto un ottimo pallone da Freuler sulla sinistra, ha trafitto la porta protetta da Neuer.

Per tutto il resto del primo tempo i tedeschi hanno faticato contro la difesa avversaria, sempre attenta in ogni occasione anche all'inizio del secondo tempo quando Musiala e Gudogan l'hanno messa a dura prova. Il punto di svolta è stato l'ultimo cambio di Nagelsmann che a 15 minuti dalla fine ha deciso di lanciare in campo Fullkrug.

Proprio come accaduto nella partita d'esordio, l'attaccante del Dortmund ci ha messo pochissimo a lasciare il segno e questa volta ha salvato la sua nazionale. Al 91′, quando nessuno ci sperava più, si è elevato all'interno dell'area di rigore per colpire il pallone di testa e metterlo alle spalle di Sommer per firmare il pareggio.

Perché è una buona notizia per l'Italia

Il gol di Fullkrug ha cambiato ancora una volta le gerarchie all'interno del girone, riportando la Germania al primo posto e la Svizzera al secondo. Gli elvetici sono rimasti beffati proprio sul finale ma da lontano c'è qualcuno che ride: è l'Italia che con questo risultato ha evitato di incrociare i tedeschi agli ottavi di finale.

Se gli Azzurri dovessero passare alla fase a eliminazione diretta incontrerebbero la Svizzera, secondo gli accoppiamenti già stabiliti dal tabellone che mette la seconda del Gruppo A contro la seconda del Gruppo B. La Germania invece darà vita al primo big match di questi Europei affrontando la Spagna agli ottavi di finale.