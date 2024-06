Italia verso il girone infernale delle migliori terze a Euro 2024: cosa dovremo evitare per passare

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta con la Spagna complica di molto i piani dell'Italia agli Europei 2024: il rischio adesso è che la Nazionale guidata da Luciano Spalletti finisca nel calderone delle terze classificate e che addirittura non rientri fra le migliori quattro che avranno la possibilità di accedere agli ottavi di finali. La partita contro la Croazia diventa fondamentale per il cammino degli Azzurri che, in caso di mancata vittoria, dovrebbero puntare almeno a limitare al massimo i danni per salvaguardare la differenza reti.

Cosa succede se l'Italia perde contro la Croazia

Non sarà una partita facile e, visto l'approccio con la Spagna, per molti c'è il serio rischio che la Nazionale possa cadere anche contro la Croazia. La vittoria o il pareggio toglierebbero l'Italia da qualsiasi calcolo proiettandola direttamente nella fase a eliminazione diretta, ma in caso di sconfitta si aprirebbero diversi scenari, alcuni dei quali non proprio rassicuranti. Se gli Azzurri dovessero perdere e contestualmente arrivasse anche una sconfitta o un pareggio dell'Albania, allora la squadra di Spalletti si troverebbe al terzo posto in classifica con soli 3 punti conquistati e sarebbe costretta a fare un altro tipo di ragionamento.

Storicamente gli Europei ci insegnano che le terze classificate con 4 punti hanno il passaggio praticamente garantito: è successo nel 2016 con Portogallo, Repubblica Ceca e Svizzera, ma anche nel 2020 con Slovacchia e Irlanda. Chi si ritrova invece con 3 punti baserà tutto sulla differenza reti che deve essere il più favorevole possibile. In questo momento l'Italia è a 0, con due gol segnati e due subiti, praticamente una tavolozza bianca sulla quale potrebbe essere dipinto di tutto.

Italia fuori dagli Europei: conta la differenza reti

Con 3 punti quindi tutto è in bilico e i verdetti saranno decretati soltanto dalla differenza reti, fattore determinante per la classifica avulsa. Dunque, se l'Italia dovesse finire al terzo posto del girone (e quindi perdere contro la Croazia) dovrebbe cercare di ottenere il risultato meno doloroso possibile: una sconfitta per 1-0 porterebbe la differenza reti a -1 e ci sarebbero quindi ancora buone possibilità di poter accedere agli ottavi di finale.

Se invece dovesse arrivare un vero e proprio tracollo allora le speranze si spegnerebbero definitivamente. Consultando le classifiche dei tornei precedenti si vede come le terze classificate con differenza reti pari o inferiore a -2 siano sempre state condannate all'eliminazione: fare in modo che questo dato resti il migliore possibile sarebbe l'unica priorità della Nazionale qualora gli incroci del girone dovessero condurla al terzo posto.

La classifica aggiornata delle migliori terze a Euro 2024

Slovenia 2 (0 diff. reti) Albania 1 (-1 diff. reti) Scozia 1 (-4 diff. reti) Polonia o (-1 diff. reti) Repubblica Ceca 0 (-1 diff. reti) Belgio 0 (-1 diff. reti)