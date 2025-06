video suggerito

Cosa serve all’Italia U21 per il 1° posto nel girone agli Europei: tabellone e contro chi gioca ai quarti L’Italia è già qualificata ai quarti degli Europei Under 21 ma contro la Spagna è in gioco il piazzamento nel girone. In caso di primo o secondo può incontrare una delle nazionali del Girone B, dominato dalla Germania, seguita da Inghilterra, Slovenia e Repubblica Ceca. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia U21 gioca questa sera la partita contro la Spagna decisiva per la classifica del Girone A e l'abbinamento nei quarti degli Europei di categoria. Azzurri e iberici sono già qualificati, hanno lo stesso numero di punti (6) e identica differenza reti (+2), ecco perché lo scontro diretto determinerà la graduatoria esatta e, al tempo stesso, permetterà di conoscere anche il nome del prossimo avversario che arriverà dal Girone B. La Germania è già qualificata, l'Inghilterra non ancora e deve guardarsi dalle ambizioni della Slovenia mentre la Repubblica Ceca è ormai fuori dai giochi: anche in questo caso la terza e ultima giornata determinerà la graduatoria definitiva. Con la vittoria la Nazionale sarebbe certa del primo posto, in caso di pareggio si farebbe ricorso alla differenza reti generale e, non dovesse bastare, a chi ha segnato più gol nel torneo.

Italia prima del girone agli Europei Under 21, cosa serve

L'Italia è a quota 6 punti, frutto dei successi contro Romania e Slovacchia (entrambi per 1-0) sui quali ha pesato anche il grande momento di forma del portiere, Desplanches. La qualificazione ai quarti è al sicuro, la gara contro la Spagna vale il primato: per conquistarlo serve una vittoria, considerato che in caso di pareggio – allo stato dei fatti – gli iberici sono favoriti in virtù del numero maggiore numero di gol segnati finora nella competizione (5 rispetto ai 2 della Nazionale). Di seguito la classifica del Girone A:

Spagna: 6 punti, 2 partite giocate (5 gol fatti, 3 gol subiti, diff. reti +2)

6 punti, 2 partite giocate (5 gol fatti, 3 gol subiti, diff. reti +2) Italia : 6 punti, 2 partite giocate (2 gol fatti, 0 gol subiti, diff. reti +2)

: 6 punti, 2 partite giocate (2 gol fatti, 0 gol subiti, diff. reti +2) Slovacchia 0 punti, 2 partite giocate (2 gol fatti, 4 gol subiti, diff. reti -2)

0 punti, 2 partite giocate (2 gol fatti, 4 gol subiti, diff. reti -2) Romania: 0 punti, 2 partite giocate (1 gol fatto, 3 gol subiti, diff. reti -2)

Il tabellone dell'Italia ai quarti degli Europei Under 21: contro chi gioca

Il Girone A dell'Italia è abbinato al Girone B, quello dominato dalla Germania che è prima con 6 punti e già certa di partecipare ai quarti. Al secondo posto c'è l'Inghilterra a 4 poi la Slovenia a 1 e infine la Repubblica Ceca a 0. L'ultimo turno (Inghilterra-Germania e Slovenia-Repubblica Ceca) traccerà la griglia del gruppo e delle qualificate: agli inglesi basta anche un pareggio per chiudere secondi e proseguire il cammino nel torneo. Se l’Italia chiuderà al primo posto il proprio girone (A), sfiderà la seconda del Girone B (una tra Germania e Inghilterra). Se chiuderà seconda allora sfiderà la prima classificata del Girone B.

Prossima partita Italia Under 21, quando gioca ai quarti: la data

Chiudere al primo o al secondo posto per l'Italia fa tutta la differenza, oltre che per l'abbinamento, anche per la data in cui si disputerà la partita dei quarti di finale. Da prima classificata giocherebbe sabato 21 giugno alle 21, da seconda andrebbe in campo domenica allo stesso orario.