Italia Under 21 ai quarti degli Europei: Slovacchia battuta, Casadei e Desplanches decisivi L'Italia batte la Slovacchia 1-0 e vola ai quarti di finale degli Europei Under 21. Ora sarà decisiva la partita contro la Spagna per definire il primo posto e la prossima avversaria.

A cura di Marco Beltrami

Due su due per l’Italia agli Europei Under 21. La squadra di Carmine Nunziata ha battuto anche la Slovacchia nella seconda partita del gruppo A. Un successo di misura, per 1-0, ottenuto grazie al gol in apertura di Casadei. Gli azzurrini, a punteggio pieno con 6 lunghezze, sono matematicamente qualificati ai quarti di finale a braccetto con la Spagna. Bisognerà decidere ora, nel confronto diretto, chi passerà come prima e chi come seconda. Da questo dipenderà poi il futuro dell’Italia, che potrebbe affrontare una tra Germania e Inghilterra.

Casadei segna un gol decisivo per l'Italia Under 21 contro la Slovacchia

Dopo il successo all'esordio contro la Romania, l'Italia Under 21 concede il bis contro la Slovacchia. Stesso risultato, 1-0, e dunque 6 punti in cascina al termine di un confronto tutt'altro che semplice e molto intenso. Il merito della formazione azzurra è stato quello di sbloccare il risultato subito con il centrocampista. Tocco morbido a battere il portiere avversario per Casadei, che ha vestito i panni del trascinatore.

Desplanches miracoloso, l'Italia difende la vittoria

Gli slovacchi, soprattutto nel secondo tempo, hanno spinto e non poco alla ricerca del pari, senza troppa fortuna. Desplanches non ha dovuto fare grandissime parate, dimostrandosi più che altro attento in diverse situazioni. Questo per 89′, visto che nel finale l'estremo difensore ha realizzato un vero e proprio miracolo per disinnescare in tuffo un colpo di testa ravvicinato.

La possibile avversaria ai quarti dell'Italia

Nota stonata per Nunziata l'infortunio di Baldanzi, uscito dolorante nella ripresa dopo una botta ricevuta tra ginocchio e coscia. Ghiaccio in panchina e preoccupazione sul volto per il giallorosso, sperando che non si tratti di niente di grave. Martedì ora la partita contro la Spagna ininfluente ai fini della qualificazione, ma molto importante per il futuro. Gli azzurrini si giocheranno infatti il primato contro gli iberici: la prima classificata affronterà la seconda del girone B, una tra Inghilterra o Germania.