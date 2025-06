Chi è Sebastiano Desplanches, il portiere della Nazionale Under 21 che fa panchina in Serie B

video suggerito

Sebastiano Desplanches portiere titolare della Nazionale Under 21 fa panchina in Serie B. È stato il miglior numero uno ai Mondiali Under 20. Se il debutto dell'Italia agli Europei di categoria è stato felice (vittoria per 1-0) è merito anche suo per aver parato un calcio di rigore pesante come un gol. A 22 anni, e con ottime referenze di campo, cosa deve poter mai fare per sperare di essere titolare e, magari, meritare la fiducia di club del massimo campionato?

In rosanero è "sparito" dopo l'arrivo di Audero

A Palermo sembrava aver finalmente trovato la giusta dimensione poi è scivolato dietro le quinte e c'è rimasto per tutta la seconda parte della scorsa stagione perché tra i pali dei rosanero c'è stato Emil Audero. I siciliani hanno preferito affidare alle sue mani grandi la responsabilità di guidarli verso l'impresa (sfumata nei playoff) di conquistare la promozione in A e Desplanches ha potuto guardare il campo da un'altra prospettiva… seduto sullo scranno.

Quanto guadagna a Palermo: contratto e stipendio

Le giovanili di Inter e Milan lo hanno tenuto a battesimo poi ha indossato le maglie di Vicenza e Trento prima di fare i bagagli ed "emigrare" al Sud. Al Palermo è legato da un contratto fino al 2028 che gli garantisce uno stipendio da circa 600 mila euro a stagione. Il futuro? Presto per dirlo, il presente sono l'avventura con la Nazionale nel trofeo continentale e un tiro dagli undici metri neutralizzato con la perizia di un veterano. Desplanches è rimasto immobile, ha osservato il movimento dei piedi di Munteanu (l'attaccante rumeno che nell'ultima stagione ha segnato 23 gol tra le fila del Cluj) poi s'è tuffato con la giusta scelta di tempo e ha fatto una parata bellissima.

"Sono contento di aver parato il rigore, è stato un match sofferto e sono 3 punti importantissimi – ha ammesso dopo la gara di ieri sera -. Mi fa piacere di aver iniziato bene, ma pensiamo già alla prossima con la Slovacchia".

Quanto vale oggi Desplanches: quotazione bassa

Quanto vale oggi Desplanches? Secondo Transfermarkt, ha una quotazione di 2 milioni di euro ma è cifra bassa rispetto alla stima reale che potrebbe aumentare ulteriormente se la Nazionale si spinge anche oltre. Grazie alla sua altezza (189 cm) mostra bella presenza fisica tra i pali ma spicca anche per grande reattività e una buona abilità coi piedi oltre alla capacità di saper "guidare" la difesa da dietro (come si dice in gergo).