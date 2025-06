L’Italia Under 21 inizia nel migliore dei modi gli Europei: battuta la Romania, Baldanzi decisivo

video suggerito

Un gol di Baldanzi regala all'Italia Under 21 la prima gioia in questi Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno battuto 1-0 la Romania grazie a un gol del fantasista della Roma. Desplanches para un rigore.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un gol di Baldanzi regala all'Italia Under 21 la prima gioia in questi Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno battuto 1-0 la Romania grazie a un gol del fantasista della Roma il quale nel primo tempo riesce a mettere subito la partita sui binari giusti per la Nazionale di Nunziata. Nel finale dei primi 45 minuti però la Romania ha la possibilità di pareggiare con un calcio di rigore. Dal dischetto Munteanu si fa parare il tiro dagli undici metri da Desplanches che è assolutamente eroico. Nel recupero rischio enorme per gli Azzurrini ma gli avversari sprecano tutto.

Il gol decisivo di Baldanzi.

Decisivo nel primo tempo il gol di Baldanzi

L'Italia inizia subito forte questa partita con il tentativo degli Azzurrini firmato da una conclusione da fuori di Koleosho, para senza grossi problemi Sava. Al minuto 26 la Nazionale di Nunziata viene premiata col gol che sblocca la partita. Tutto nasce da un'ottima combinazione fuori area che porta la palla poi sui piedi di Ruggeri sulla sinistra. L'esterno dell'Atalanta sfonda sulla fascia mancina e mette un buon pallone rasoterra per Baldanzi che controlla e calcia con il mancino, una piccola deviazione inganna Sava e la palla termina in rete: è 1-0 Italia.

Gli ospiti spingono ma è ancora l'Italia ad andare vicina al gol del raddoppio. Fabbian recupera una gran palla nella trequarti avversaria, cede a Koleosho che calcia, palla contro il palo. In pieno recupero prima dell'intervallo però ecco l'occasione per la Romania di pareggiare la partita: Ndour fa un intervento scomposto su Ignat in area di rigore. Per il direttore di gara è rigore dopo il check col VAR. Dal dischetto Munteanu però si fa ipnotizzare da Desplanches che respinge la conclusione dell'attaccante rumeno e lascia il risultato fermo sull'1-0 per l'Italia.

Il momento in cui Desplanches para il rigore.

Nel secondo l'Italia gestisce il vantaggio e la Romania spreca in pieno recupero

Nel secondo tempo l'Italia tenta di gestire il vantaggio ma di certo senza tirarsi indietro per cercare il raddoppio. Alla Romania a un certo punto però viene annullato un gol per fuorigioco a Stoica. Un qualcosa che sveglia per certi versi l'Italia che così va vicina al raddoppio con Pirola che dagli sviluppi di un angolo salta più in alto di tutti colpisce di testa e manda di poco a lato. Successivamente altra bellissima azione dell'Italia tutta di prima poi Baldanzi calcia, Sava devia la palla sul palo. Anche Casadei ci prova subito dopo con una conclusione da fuori.

Girandola di sostituzioni per gli allenatori prima del recupero. Nunziata fa entrare qualche forza fresca per tentare di difendere il risultato dagli attacchi di una Romania che di certo non si arrende. Ma proprio quando tutto sembrava finito, al primo minuto dei 3 di recupero assegnati dall'arbitro, Mitrov va vicino al pareggio per via di un'uscita imprecisa di Desplanches. Mitrov prova il pallonetto e la palla si spegne sul fondo. È l'ultima azione della partita che si chiude con la vittoria dell'Italia attesa ora dalla sfida contro la Slovacchia padrona di casa.