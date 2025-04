video suggerito

Cosa succede in caso di pareggio in Inter-Milan di Coppa Italia, supplementari o rigori: chi va in finale Inter-Milan è la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata è finita in parità. Dovesse finire in pareggio anche la sfida del 23 aprile si passerebbe ai supplementari ed eventualmente, poi, ai rigori. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Stasera si gioca Inter-Milan, la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata è finita 1-1. Nerazzurri e rossoneri disputeranno il quinto derby stagionale. L'Inter, nonostante una stagione straordinaria, quest'anno non ha vinto nemmeno un derby, dopo averne conquistati sei consecutivi. Le ultime due stracittadine sono terminate 1-1, se dovesse finire ancora in parità si giocherebbero i tempi supplementari, che nelle altre fasi della Coppa Italia erano stati aboliti.

Inter-Milan semifinale di Coppa Italia, si riparte dall'1-1

Un derby che può valere una stagione per il Milan, nono in classifica e che difficilmente avrà la possibilità di arrivare tra le prime sei. Le coppe europee 2025-2026 passano dalla Coppa Italia. Conceicao vorrebbe congedarsi con un'altra finale. L'Inter invece insegue il triplete, come nel 2010. Al comando in Serie A con il Napoli, in semifinale di Champions League con il Barcellona ed è in semifinale di Coppa Italia. Insomma, tutti hanno buonissimi motivi per vincere. Oltretutto è un derby.

Che succede se il derby termina in parità al 90′

Il Milan ha vinto in campionato, lo scorso settembre, per 2-1. Poi con una rimonta clamorosa nel giorno dell'Epifania si è preso la Supercoppa Italiana (da 0-2 a 3-2 in un finale pazzesco), poi due pareggi per 1-1, in campionato con il pari nerazzurro in pieno recupero, e all'andata. Dovesse finire ancora in parità cosa succederebbe? Facile rispondere: si giocherebbero i tempi supplementari, che tornano in Coppa Italia per semifinali e finale.

In caso di pareggio ci saranno i supplementari in Inter-Milan

Il regolamento da quest'anno prevede che in tutti i turni fino ai quarti in caso di parità al 90′ si va direttamente ai rigori. Non è così per le semifinali, unico turno che si disputa sulla doppia sfida, e per la finale. Dovesse terminare quindi in pareggio al 90′ Inter-Milan, con qualsiasi risultato (0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4), si disputerebbero i tempi supplementari che darebbero ulteriore pepe e tensione alla sfida. In caso di pari anche dopo i supplementari si andrebbe ai calci di rigore, che rappresenterebbero il momento massimo della tensione.