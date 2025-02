video suggerito

Pazzo derby, il Milan avanti con Reijnders: dopo 3 pali e 3 gol annullati al 93′ de Vrij salva l’Inter Nel primo tempo il Milan trova il vantaggio poco prima dell’intervallo grazie a Reijnders. Inter che era partita meglio – due gol annullati per offside a Dimarco e Lautaro nei primi 15 minuti. Poi nella ripresa, il forcing feroce dei nerazzurri che si concretizza in un altro gol annullato e tre pali. Quando tutto sembra perduto, ci pensa de Vrij al 93′ per l’1-1 finale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Tre pali e tre gol annullati per l'Inter che rischia di sbattere ancora una volta sull'ostacolo Milan, capace di capitalizzare il gol di Reijnders a fine primo tempo per fare sua la stracittadina per la terza volta consecutiva. Ma alla fine al 93′ spunta de Vrij che riesce ad agguantare un insperato pareggio per 1-1. In un pazzo derby che ha visto un equilibrio estremo, con i nerazzurri che provano a tenere in ottica scudetto, ma rischiano grosso e con il Napoli che però può allungare questa sera, vincendo a Roma.

Il Milan diventa la bestia nera dell'Inter di Inzaghi che cerca il riscatto dopo aver perso i primi due derby stagionali. Gara che vede un equilibrio estremo in campo, con i rossoneri che vengono disposti da Conceiçao con una difesa inedita per la presenza di Walker, appena arrivato dal City e al debutto assoluto in campionato in una delle gare più difficili e delicate. In avanti niente Morata oramai al Galatasaray con Abraham chiamato come punta di ruolo in attesa di avere a disposizione Gimenez. Inzaghi schiera tutti i migliori a disposizione, con Calhanoglu che si riprende la mediana anche se non al 100% della forma fisica, in avanti la ThuLa e in difesa ancora de Vrij con Acerbi un panchina.

La partenza dell'Inter è feroce, i nerazzurri vanno a segno per ben due volte nel primo quarto d'ora ma in entrambe le volte i gol vengono annullati per una posizione di fuorigioco. Così prima Dimarco e poi Lautaro devono accettare un amarissimo verdetto. Che diventa ancor più acido da digerire quando è il Milan a crescere nel corso del primo tempo, con Reijnders prima e Leao poi che sfiorano il vantaggio, prima dell'1-0 rossonero che fa esplodere San Siro, all'ultima occasione: al 45′ è proprio l'olandese del Milan a fulminare Sommer sottoporta.

Un vantaggio meritato da parte del Milan che ha l'occasione di poter gestire il derby nel migliore dei modi in una ripresa in cui l'Inter si riversa in avanti aprendosi alle scorribande rossonere. La furia nerazzurra è feroce come l'inizio di match ma i rossoneri fanno muro, portando in confusione i nerazzurri che piano piano cedono in lucidità e idee vincenti. Al 64′ arriva ancora un gol dell'Inter, con Lautaro, ma anche questo viene annullato per un fallo di Dumfries ad inizio azione.

La porta di Maignan resta inviolata, la palla non sembra voler entrare nemmeno un minuto dopo quando Bisseck appena entrato colpisce un clamoroso palo, lasciando l'Inter sempre in svantaggio. E che rischia grosso quando su una imbeccata in area di Reijnders, l'olandese viene steso, scatenando le proteste rossonere con l'arbitro Chiffi che grazia i nerazzurri. Di fronte ad altri due pali (di Thuram) la capitolazione sembra oramai certa quando al 93′ spicca de Vrij che su assist di Zalewski (al debutto in nerazzurro) trova il meritato pareggio.