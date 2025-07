Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer: orari TV, percorso e favoriti

video suggerito

Dopo il via di sabato, oggi la 2a tappa del Tour de France 2025 vede il plotone scattare da Lauwin-Planque. Una domenica all'insegna delle insidie, con la frazione più lunga delle 21 in programma. Diretta in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming.

Oggi, domenica 6 luglio si corre la tappa più lunga dell'intero Tour, con i suoi 212 km e 2.500 metri totali di dislivello, promette una grande battaglia tra i migliori del gruppo. Ci sono salite interessanti come l'Artois e il Boulonnais prima del finale che sale ancora con la Côte de Saint-Étienne-au-Mont l'Outreau: subito battaglia per la vittoria sia per la maglia gialla sia per quella a pois.

Tappa: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer

Orario partenza: ore 12:00

Orario arrivo: 17:35

Percorso: collinare

Distanza e dislivello: 212 km, 2.500 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 2ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer

Quattro momenti speciali per la seconda tappa con 4 rampe che metteranno subito alla prova tutti e mostreranno chi ha gamba. E' anche il primo arrivo in salita e la battaglia è aperta. Le salite dell'Artois e del Boulonnais si faranno sentire sulle gambe prima della festa finale, quando negli ultimi dieci chilometri la situazione si farà ancora più seria. La Côte de Saint-Étienne-au-Mont (900 m all'11%, con tratti al 15%) e quella d'Outreau (800 m all'8,8%, con un tratto al 12%), oltre a un arrivo in salita lasceranno spazio a tentativi di attacchi.

Dove vedere il Tour de France in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

La diretta tv del Tour de France 2025 sarà trasmessa anche in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo sui canali della Rai. È Rai 2 quello designato alla messa in onda delle 21 tappe in programma. La messa in onda – ma in questo caso solo per abbonati – è prevista su Eurosport 1 HD ma c'è una novità importante: dal 1° luglio il canale sarà visibile solo su Discovery e non più anche su Sky. Quanto alla diretta streaming, anche in questo caso sarà gratuita collegandosi a RaiPlay, mentre sarà riservata agli abbonati la visione su DAZN e su Discovery Plus.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La seconda tappa partirà a mezzogiorno da Lauwin-Planque, vicino a Douai, e arriverà a Boulogne-sur-Mer dopo 212 chilometri e sarà la più lunga del Tour, con conclusione prevista attorno alle 17:35. Nel finale ci saranno tre brevi rampe, perfette per gli uomini da classica, così come il traguardo che sarà alla fine di una salita di un chilometro.

I favoriti della tappa di oggi

Possibile vedere qualche uomo di seconda linea provare a prendersi la vittoria. Non i velocisti perché con un finale del genere non c'è pane per loro. I big resteranno al coperto, i distacchi saranno comunque minimi e sotto controllo ma la maglia gialla avrà probabilmente un nuovo aspirante.