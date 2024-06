video suggerito

Perché la vittoria dell'Ungheria sulla Scozia agli Europei è una buona notizia per l'Italia L'Ungheria vince con un gol al 100′ contro la Scozia e ottiene il terzo posto nel Girone A. I magiari sono in corsa per il ripescaggio, ma non hanno una buona differenza reti, e ciò potrebbe pesare tanto.

A cura di Alessio Morra

L'Ungheria vince 1-0 con la Scozia, vince con un gol al 100′ di Csoboth. La Scozia è fuori dagli Europei. L'Ungheria è terza nel girone, dietro a Germania e Svizzera, e può sperare di essere ripescata. Questo risultato è positivo anche per l'Italia, che ha 3 punti come i magiari, ma ha anche una differenza reti migliore. Per stare dietro alla squadra di Marco Rossi dovrebbe subire una pesante sconfitta contro la Croazia.

Il successo dell'Ungheria è positivo per l'Italia

L'Italia ha 3 punti, giocherà lunedì con la Croazia. Se vince o pareggia è agli ottavi come seconda, e giocherebbe con la Svizzera negli ottavi di finale. Se invece l'Italia perderà con i croati scivolerà al terzo posto e dovrà sperare nel ripescaggio. Spalletti e i suoi dovrebbero guardare cosa succede negli altri gironi. 3 punti ora ce li ha pure l'Ungheria, grazie al rocambolesco successo sugli scozzesi. Ma i magiari chiudono con una differenza reti di -3. Due gol fatti e cinque subiti.

L'Italia in questo momento ha già 3 punti ed ha un differenza reti di zero (due gol fatti, due subiti). Quindi per rimanere, almeno, davanti, eventualmente, all'Ungheria, l'Italia non dovrebbe perdere con i croati con più di due gol di scarto e avrebbe enormi chance di essere tra le quattro migliori terze.

Scozia-Ungheria 0-1, Csoboth segna al 100′

Vincere per avere una speranza di qualificazione agli ottavi di finale. A Stoccarda i calcoli da fare sono molto pochi. Un pareggio non serve a nessuno ed elimina entrambe. Vincendo tanto per la Scozia che l'Ungheria ci sarebbe la possibilità di essere ripescati. Si lotta e si combatte, più falli che perle. Cartellini gialli per i magiari, scozzesi che con carattere ci provano ma non si rendono praticamente mai pericolosi. L'Ungheria, che ha anche maggiore qualità, è la squadra che ci prova di più anche se Gunn non deve compiere mai grandissimi interventi. Il bilancio del primo tempo è modesto: 0-0 con più ammonizioni che tiri in porta.

Nella ripresa l'Ungheria fa sempre più la partita, la Scozia si difende, facendo le barricate. Tiri in porta magiari ma senza una vera pericolosità. Al 68′ la partita si sospende per uno scontro che coinvolge tre calciatori, compresi il portiere Gunn e l'ungherese Varga. L'incontro è sospeso per qualche minuto. L'attaccante dell'Ungheria esce dal campo immobilizzato, mentre le immagini delle telecamere si soffermano sui volti dei tifosi delle due squadre preoccupati.

Il finale di partita è clamoroso. Occasione a raffica, quasi tutte dell'Ungheria che non sfonda per sfortuna (prende un palo) e perché Gunn è superbo. McTominay al 97′ sfiora il gol. La Scozia ci prova, lo sfiora altre due volte, e l'Ungheria in contropiede al 100′ realizza il gol della vittoria, che dà anche speranze in chiave terzo posto. Decide Csoboth. Il VAR va subito in azione, il fuorigioco non c'è. Vince l'Ungheria 1-0, che chiude terza dietro alla Germania, prima, e alla Svizzera, seconda, che si collocano nei due lati opposti del tabellone.