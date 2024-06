video suggerito

Varga crolla al suolo dopo uno scontro durissimo in Scozia-Ungheria: compagni in lacrime L’attaccante dell’Ungheria Varga è uscito dal campo dopo un violento scontro di gioco con il portiere scozzese Gunn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Momenti di grande paura sono stati vissuti a Stoccarda, dove si è giocata la partita degli Europei tra Scozia e Ungheria. Dopo un violento scontro tra il portiere scozzese Gunn e l'attaccante Barnabas Varga il gioco è stato sospeso ed è stato fermato a lungo a causa delle condizioni di Varga. L'attaccante dopo qualche minuto è stato portato via in barella ed è stato coperto con dei teloni. I compagni di squadre erano in lacrime, come così molti spettatori.

Il durissimo contrasto tra Gunn e Varga

La partita tra Scozia e Ungheria vale tantissimo. Le due squadre si giocano le residue chance di qualificazione. Match tirato, combattuto, lottato su ogni pallone. Al 68′ c'è uno scontro che coinvolge il portiere Angus Gunn e l'attaccante magiaro Varga. L'impatto è molto pesante. Gunn resta a terra, ma si rialza velocemente. Varga invece no. Le immagini dopo averlo inquadrato per un attimo si rivolgono su altri protagonisti del match oltre che sugli spettatori.

Guardando i volti dei compagni di squadra si capisce come la situazione sia estremamente seria. I calciatori dell'Ungheria sono impietriti, qualcuno è in lacrime. I medici dell'Ungheria mettono dei teloni, delle coperte a protezione del giocatore, per evitare che qualcuno lo fotografi. Varga viene immobilizzato e portato fuori dal campo dai medici dell'Ungheria. Il calciatore pare che ora sia in ambulanza, diretto verso un ospedale, e con un collarino al collo. Varga ora è cosciente, come riportano i media magiari.

(in aggiornamento)