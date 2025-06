video suggerito

Emma Raducanu sorprende tutti dopo la vittoria, lacrime in campo: "Ho ricevuto una brutta notizia" Emma Raducanu dopo aver battuto Ann Li è scoppiata a piangere a Eastbourne. In conferenza stampa poi ha spiegato quanto accaduto.

A cura di Marco Beltrami

Emma Raducanu ha sorpreso un po' tutti dopo la sofferta vittoria sull'erba di Eastbourne. La tennista britannica, che si è imposta in rimonta su Ann Li per 6-7, 6-3, 6-1, è scoppiata a piangere prima durante l'esultanza e poi nel corso dell'intervista. Uno stato d'animo che non sembra essere legato esclusivamente alla partita, come confermato poi in conferenza stampa.

Raducanu in lacrime dopo la vittoria contro Ann Li a Eastbourne

Sicuramente la stanchezza e l'emozione per un successo non semplice hanno contribuito alle lacrime di Raducanu, che negli ultimi giorni è stata sulle prime pagine dei giornali per le indiscrezioni sull'amicizia speciale con il futuro compagno di doppio Alcaraz. Dopo aver finalizzato il match point, Emma ha lasciato cadere la racchetta in segno di sollievo e si è commossa.

Raducanu, in lacrime, ha guardato verso il suo angolo dove c'era l'allenatore Mark Petchey, andando poi a salutare l'avversaria. Nell'intervista poi in campo, ancora lacrime per la campionessa degli US Open 2021, che ha dichiarato: "Voglio solo ringraziare il pubblico per avermi sostenuta nei momenti davvero difficili. Sono molto orgogliosa di come sono riuscita a reagire dopo aver perso il primo set. È stata una partita tosta, Ann colpiva vincenti da ogni parte ed era anche molto ventoso. Ma sono davvero, davvero felice di essere riuscita a venirne fuori oggi, quindi grazie. È stata dura, con alti e bassi, ma penso che da metà del secondo set ho trovato una marcia in più, un altro livello".

Emma Raducanu spiega cosa è successo prima della partita contro Ann Li

In sede di conferenza stampa, poi, Emma Raducanu è stata stuzzicata sul motivo del suo stato d'animo dopo l'esordio positivo a Eastbourne. Una situazione legata a una brutta notizia ricevuta a ridosso del match, su cui però la giocatrice non è entrata nel merito: "Ho ricevuto una notizia piuttosto brutta, quindi vorrei tenerla personale, se per voi va bene. Ma è stato difficile, molto emozionante alla fine e probabilmente è stato solo uno sfogo di emozioni diverse".