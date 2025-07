video suggerito

Coquard crolla in lacrime dopo aver costretto Philipsen al ritiro dal Tour: multato e penalizzato Bryan Coquard è crollato al traguardo ripensando all'incidente che ha causato la rovinosa caduta di Jasper Philipsen costretto al ritiro per fratture multiple: "Sono stato sbilanciato, niente di voluto ma voglio scusarmi lo stesso…" Il corridore francese alla fine è stato penalizzato, multato e sanzionato con il primo cartellino giallo del Tour.

A cura di Alessio Pediglieri

Per Bryan Coquard una terza tappa a dir poco devastante: il francese della Cofidis è stato la causa del grave infortunio di Jasper Philipsen, costretto al ritiro dopo aver riportato la frattura scomposta della clavicola, due costole rotte e un trauma cranico. Coquard, accusato anche dai compagni del belga, è crollato in lacrime a fine tappa: "Non è stato intenzionale, non sono un cattivo ragazzo". Anche lui ha subito le conseguenze dell'incidente e poi vittima di un'altra rocambolesca caduta avvenuta sull'ultima curva prima dell'arrivo. Infine, la beffa: in serata la giuria del Tour ha deciso anche di punirlo con una penalizzazione, una multa e il cartellino giallo.

Lo sconforto di Coquard, in lacrime all'arrivo di Dunkerque

Un grave incidente, un triste ritiro e delle scuse che fanno riflettere su questo inizio di Tour de France, costellato da troppe cadute che hanno causato già clamorose conseguenze. A Dunkerque, Bryan Coquard è arrivato malconcio nel fisico e con gli occhi arrossati dalla tristezza dopo una tappa in cui è accaduto di tutto e lo ha visto suo malgrado, protagonista pricnipale. Il corridore 33enne è apparso molto provato davanti ai microfoni, mentre tutti volevano sapere dell'incidente che ha costretto al ritiro il corridore belga dell'Alpecin-Deceuninck, e maglia verde di miglior velocista, per il quale ha ricevuto anche feroci critiche.

Coquard si difende e si scusa: "Nulla di voluto, sono stato sbilanciato"

"È una brutta giornata, sì… Vedere la maglia verde che abbandona il Tour non è una sensazione piacevole" ha detto Coquard riferendosi a Philipsen. "Ho riguardato un po' il filmato… non so cosa sia successo. Milan abbia lanciato la sua volata, la mia ruota anteriore ha toccato il suo deragliatore o forse quello di Rex che mi ha fatto perdere l'equilibrio, non lo so bene…". Parole interrotte dalle emozioni, con le lacrime agli occhi. "Ovviamente non era mia intenzione causare una caduta… ero solo nella ruota di Milan, non ho nemmeno l'impressione di aver toccato qualcosa. Sono stato chiaramente sbilanciato, ho perso l'equilibrio, e ora voglio scusarmi… Anche se non era intenzionale".

Coquard penalizzato, multato e ammonito: è il primo cartellino giallo del Tour

Nonostante le scuse dopo l'arrivo, Bryan Coquard è stato comunque penalizzato nella serata di lunedì, per "volata irregolare" dell'intermedio di Isbergues e poi multato di circa 535 euro. Il velocista della Cofidis ha perso anche 13 punti nella classifica generale della maglia verde e ha ricevuto il primo cartellino giallo del Tour de France, che lo costringerà a proseguire se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, la Grande Boucle, sotto la minaccia di esclusione in caso di un secondo avvertimento.