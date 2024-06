Italia-Svizzera LIVE, la diretta degli ottavi di Euro 2024

Sul centrocampo che ha modificato per la partita con la Svizzera, dopo le prime tre partite affrontate in maniera diversa, ai microfoni di Sky Luciano Spalletti si è espresso così: "Fagioli sarà il regista. Lui con la sua gioventù ha tutte le qualità per diventare un big in quel ruolo. Insieme a lui ci sarà Cristante sul centrodestra. Barella sarà quello che dovrà stare vicino a Xhaka. Poi, due esterni che possono attaccare, con El Shaarawy che può dare una mano nei ripiegamenti, come ha sempre fatto. Lui ha la maturità giusta per far parte di questa squadra".