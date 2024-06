video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Svizzera-Italia e Germania-Danimarca Svizzera-Italia e Germania-Danimarca sono le partite degli ottavi degli Europei in programma oggi sabato 29 giugno rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21. Tutte le info su diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Svizzera-Italia e Germania-Danimarca sono le partite degli ottavi degli Europei 2024 in programma oggi sabato 29 giugno. Si parte alle ore 18 con la Nazionale italiana che dopo il pareggio con la Croazia, non può sbagliare. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e Sky. In serata l'altro match tra la Germania e la Danimarca, con in palio un posto nei quarti di finale di Euro 2024. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle due sfide, e sulla diretta TV e streaming delle stesse.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Sono due le partite in programma oggi sabato 29 giugno agli Europei di calcio. Si giocano i primi match degli ottavi di finale di Euro 2024 con il programma aperto da Svizzera-Italia, e chiusura in serata con Germania-Danimarca. Il programma:

18.00 – Svizzera-Italia: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport

21.00 – Germania-Danimarca: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport

Italia in campo alle ore 18 contro la Svizzera.

Svizzera-Italia in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

La partita tra Svizzera e Italia valida si potrà vedere in TV sulla Rai, come tutte quelle degli azzurri. Diretta a partire dalle 18 su Rai 1 con telecronaca della coppia formata da Rimedio e Di Gennaro. Il match degli ottavi si potrà vedere anche su Sky, per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (201, 202, 251). Telecronaca di Caressa e Bergomi. Svizzera-Italia sarà trasmessa anche su NOW, piattaforma live on-demand.

Dove vedere Germania-Danimarca in tv e streaming

Germania-Danimarca si potrà vedere in TV solo su Sky. La partita degli ottavi di finale si potrà vedere non in chiaro dunque ma sui canali dedicati dell'emittente satellitare che ha i diritti in esclusiva di tutti gli Europei. Diretta TV dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251