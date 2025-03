Lecce-Roma, la diretta LIVE della partita di Serie A 2024-2025

La cronaca in diretta di Lecce-Roma, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare e in TV live su DAZN, DAZN 1 e Sky. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 30ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

62' Grande chiusura di Baschirotto su Pellegrini, un tocco che facilita l'uscita di Falcone. 60' KRSTOVIC! incredibile stop e conclusione della punta dai 45 metri: palla che supera Svilar ma termina di poco a lato. 58' Sostituzione LECCE: esce Santiago Daniel Pierotti, entra Lameck Banda. 58' Sostituzione LECCE: esce Karl Jesper Karlsson, entra Konan N’Dri. 56' Conclusione al volo di Krstovic, palla sull'esterno della rete. 54' AMMONITO Karl Jesper Karlsson. Giallo all'esterno che prima perde palla, poi stende Soulé. 53' Roma che fatica ad ingranare in questo secondo tempo, pallone gestito dai salentini. 50' Angolo per i salentini: angolo di Pierotti, non arriva Gaspar. 48' Nessun cambio nell'intervallo, Lecce che sta spingendo. 21:51 INIZIA IL SECONDO TEMPO! A cura di Alessio Pediglieri 21:35 Falcone salva su Koné dopo un suo errore, Svilar salva su Gallo: partita partissima. Squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0: Roma che sta facendo la partita, ma Lecce pericolo nelle ripartenze. 45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lecce - Roma 0-0! 45'+1' PELLEGRINI! Stop e destro dal limite, palla di poco alta! 45' Un minuto di recupero. 44' Karlsson calcia male, contropiede non sfruttato dal Lecce. 43' Gran tacco di Pellegrini per Dovbyk, tocco per Soulé: chiude Gallo. 40' Cross di Guilbert, Krstovic trova la deviazione sul primo palo, ma Hummels salva i suoi. 37' OCCASIONE LECCE! Karlsson serve la sovrapposizione di Gallo, conclusione secca che Svilar respinge. 35' Conclusione di Koné, respinta: spinge la Roma. 32' Koné rimare a terra in area dopo uno scontro aereo con Baschirotto, si continua a giocare. 30' Roma che ora sta prendendo sempre piú metri, Lecce chiuso nella propria metá campo. 27' Krstovic ci prova da posizione complicata, palla a lato. 26' Partita aperta, Roma che fa possesso palla, ma Lecce che ci prova in contropiede. 23' Angolo per il Lecce, rimane a terra Gaspar dopo un corpo a corpo con Mancini. Gioco fermo. 21' INCREDIBILE OCCASIONE PER LA ROMA! Follia di Falcone che serve Ramadani in area con Koné alle spalle, il centrocampista recupera e conclude, il portiere salva i suoi con un miracolo! 19' SOULE! Tacco per l'argentino che calcia di prima intenzione, una deviazione manda in angolo. 17' Hummels di tacco allontana un cross di Guilbert, angolo per il Lecce. 15' HELGASON! Il trequartista recupera su un errore di Cristante, destro ad incrociare che sfiora il palo! 14' Sugli sviluppi dell'angolo, destro pessimo di Angelino da ottima posizione. 12' Grandisisma chiusura di Gaspar su Dovbyk, angolo per la Roma. 11' Gioco fermo, Guilbert a terra dopo lo scontro con Falcone: il terzino, doloranre, sembra in grado di continuare la partit.a 9' COSA SBAGLIA ANGELINO! Indecisione di Falcone che travolge Guilbert, l'esterno a porta vuota calcia a lato! 7' Dovbyk punta Gaspar, si sposta il pallone sul sinistro e calcia: chiude il centrale salentino. 6' Rischia moltissimo Gallo, che quasi perde palla nella propria area. Ci mette una pezza Falcone. 4' Lecce che cerca la costruzione dal basso, nonostante la Roma tenga alto il pressing. 2' Roma partita subito molto forte, angolo conquistato dai giallorossi. 1' Lecce con la classica maglia giallorossa, Roma in completo bianco. 20:47 INIZIA LECCE - ROMA! Primo pallone per gli ospiti! A cura di Alessio Pediglieri 20:33 Arbitro del match Gianluca Manganiello, al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo. Ranieri con Pellegrini e Soulé alle spalle della punta Dovbyk; Saelemaekers e Angelino da quinti di centrocampo Hummels al centro della difesa. Giampaolo con Pierotti, Helgason e Karlsson alle spalle di Krstovic, Gaspar in coppia con Baschirotto al centro della difesa. Regia affidata a Ramadani. La formazione della ROMA: (3-4-2-1), Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino - Soulé, Pellegrini - Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Edinne, Baldanzi, Pisilli, Sangare, El Shaarawy. Sono ufficiali le formazioni del match: LECCE (4-2-3-1), Falcone - Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo - Coulibaly, Ramadani - Pierotti, Helgason, Karlsson - Krstovic. A disposizione: Frichtl, Samooja, Rebic, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Veiga, Jean, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Periodo non facile per i salentini, reduci da quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate; molto piú positivo il percorso dei giallorossi capitolini, quattro vittorie nelle ultime cinque. 20:27 Si chiude questo sabato di Serie A con la sfida al Via del Mare tra Lecce e Roma, valevole per la 30a giornata del massimo campionato italiano.