La Germania è spumeggiante e vola ai quarti di Euro 2024, 2-0 alla Danimarca: gol di Havertz e Musiala

La Germania piega la Danimarca, la batte 2-0, e si qualifica per i quarti di finale di Euro 2024. Dopo otto anni i tedeschi tornano tra i primi otto in una grande manifestazione. L'incontro, che è stato anche sospeso per venticinque minuti a causa di condizioni meteo proibitive, è stato decisi da un calcio di rigore di Havertz e da un gol di Musiala. La Germania nei quarti venerdì 5 luglio affronterà Spagna o Georgia.

Partita sospesa per 25 minuti per tuoni e fulmini

A Dortmund la Germania parte alla grande, spinge sin dall'inizio e al 3′ segna con Schlotterbeck. La zuccata è vincente, ma c'è un fallo che il VAR ratifica. Nei primi dieci minuti i padroni di casa creano occasioni a raffica, ma senza fortuna. La Danimarca pian piano prende le misure e prova a farsi vedere in contropiede. La partita prosegue sul binario dell'equilibrio quando l'arbitro Michael Oliver decide di sospendere l'incontro per un acquazzone che porta con sé tuoni, lampi e fulmini, e pure grandine. Le squadre in un primo momento restano a bordo campo poi tornano negli spogliatoi. Quando si riprende l'occasione migliore ce l'ha Hojlund, ma Neuer è determinante.

Havertz e Musiala in gol, ma il protagonista è Andersen

Nel secondo tempo accade di tutto in avvio, il grande protagonista è il difensore danese Andersen che al 49′ realizza in mischia il gol dell'1-0, che potrebbe cambiare in modo totale la sfida degli ottavi. Per l'ex Sampdoria è il primo gol con la nazionale, ma il VAR dice no. Lui protesta, ma si resta sullo 0-0 per pochissimo in realtà. Perché dopo due minuti Andersen tocca con la mano larga in area.

Il VAR suggerisce a Oliver di dare un'occhiata: è rigore. Havertz tira un rigore perfetto e al 53′ batte Schmeichel di un soffio, 1-0 sì e la partita gira. Dopo un quarto d'ora c'è il raddoppio di Musiala. Partita chiusa. Si aspetta solo la fine. La Danimarca ci prova, ma è Wirtz a segnare il gol del 3-0 che il VAR annulla.

Germania verso la sfida con la Spagna nei quarti

Il tabellone sin dall'inizio sembra prevedere una super sfida nei quarti tra Germania e Spagna. I tedeschi ci sono arrivati, la Spagna dovrebbe fare la stessa cosa. Per arrivare alla sfida di venerdì 5 luglio le Furie Rosse devono eliminare la Georgia di Kvaratskhelia, rivelazione degli Europei.