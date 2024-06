Germania-Danimarca sospesa 25 minuti, tuoni e fulmini su Dortmund: giocare era troppo pericoloso

La partita degli ottavi di Euro 2024, in programma a Dormtund, è stata sospesa per 25 minuti a causa di condizioni meteo avverse e pericolose. Stop a Germania-Danimarca per tuoni, lampi e fulmine e per un acquazzone biblico.