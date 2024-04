La Juve torna a vincere, stende la Lazio e vede la finale di Coppa Italia: gol di Chiesa e Vlahovic

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La Juventus batte la Lazio 2-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia e blinda la finale dell'Olimpico, che si terrà il 15 maggio. L'incontro è stato deciso nella ripresa dai gol di Vlahovic e Chiesa. Mercoledì si disputerà l'altra semifinale, quella tra Fiorentina e Atalanta.

La semifinale di andata tra Juventus e Lazio inizia puntuale ed è una partita bella, certo non spettacolare. La Juve prova subito a farsi vedere, la Lazio invece perde rapidamente Zaccagni, che si infortuna e dopo un quarto d'ora lascia il campo. Al 15′ l'arbitro Massa decreta un rigore per i padroni di casa per un fallo di Vecino su Cambiaso. Il fallo c'è. Ma il VAR cancella tutto per un precedente fuorigioco. La Lazio ci prova con Isaksen e Felipe Anderson, ma senza fortuna. Luis Alberto prima dell'intervallo colpisce la traversa con un colpo di testa. I fischi dei tifosi accompagnano la Juve (e la Lazio) negli spogliatoi.

La Lazio nella ripresa prova a fare la partita, ma commette un errore grave e lo paga amaramente. Luis Alberto sbaglia lettura. posizione, Cambiaso con un assist favoloso trova Chiesa tutto solo. L'attaccante non può sbagliare, Mandas non ha chance, è 1-0. Chiesa e Vlahovic festeggiano il gol. La squadra di Tudor subisce il colpo e non sa reagire. Locatelli sfiora il raddoppio, che è il preludio al 2-0 che realizza in modo magnifico Dusan Vlahovic. Il serbo riceve uno splendido pallone da McKennie e con una staffilata raddoppia.

I due allenatori effettuano una serie di cambi, la Lazio cerca il gol della speranza, la Juve quello che può servire per chiudere definitivamente i conti. La gara di ritorno si disputerà tra tre settimane, i bianconeri non disporranno dello squalificato Gatti. La Juve potrà guadagnare la finale anche perdendo con un gol di scarto.