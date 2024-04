Una perla di Mandragora illumina la notte della Fiorentina in Coppa Italia: l’Atalanta va ko

video suggerito

La Fiorentina vince la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Al Franchi la decide una perla di Mandragora che fissa il punteggio sul risultato finale di 1-0. Nella ripresa Carnesecchi evita il peggio alla Dea con un paio di parate strepitose mentre Bakker si divora il gol del possibile 1-1. Nel finale l'Atalanta continua a trovarci ma non trova il gol che avrebbe facilitato la sfida di ritorno al Gewiss Stadium.

Il gol meraviglioso segnato da Mandragora.

La magia di Mandragora fa esplodere il Franchi nel primo tempo

Poche occasioni e poi la magia di Rolando Mandragora. Il primo tempo di Fiorentina-Atalanta è stato molto equilibrato prima della prodezza del centrocampista viola che ha permesso agli uomini di Italiano di chiudere in vantaggio la prima frazione. Beltran e Belotti ci avevano provato in precedenza a rompere il muro eretto dalla difesa bergamasca ma senza creare particolari problemi alla porta di Carnesecchi. Lo stesso estremo difensore della Dea però non può nulla quando Mandragora decide di prendersi la scena al Franchi.

Il centrocampista viola in una frazione di secondo riesce a guadare la porta, prendere la mira e calciare col sinistro un pallone dalla potenza terrificante che si stampa in porta con una precisione chirurgica. È il gol che porta in vantaggio la Fiorentina e fa esplodere lo stadio e i tifosi viola i quali, alla vista di quella magia, non hanno smesso di esultare un attimo. La reazione dell'Atalanta sta tutta in qualche azione orchestrata sulle fasce ma la squadra di Gasperini ha grosse difficoltà a creare situazioni di pericolo dalle parti di Terracciano.

L'occasione enorme fallita da Bakker.

Bakker nella ripresa si divora il gol del possibile pareggio

Nel secondo tempo parte subito forte l'Atalanta con Holm che mette in mezzo un buon pallone per Scamacca che non ci arriva anche se la posizione dell'attaccante era di fuorigioco. La furia della Dea non si placa ed è ancora pericolosa con Hien che impatta in area un buon pallone, ma Terracciano è bravo a deviare in angolo. La Fiorentina risponde con un super cross di Ranieri che permette a Nico Gonzalez di colpire di testa ma la palla viene parata in maniera fenomenale da Carnesecchi che tiene in partita i bergamaschi.

La Fiorentina reagisce e dopo una girandola di sostituzione trova ancora l'occasione buona per pareggiare. Scamacca fa sponda su Lookman il quale va dalla parte opposta e trova un assist al bacio sulla corsa per l'accorrente Bakker. L'esterno però calcia la palla incredibilmente fuori con Terracciano battuto. Nel finale le due squadre provano a cercare un gol che sarebbe stato fondamentale per entrambe la il risultato resta fermo sull'1-0 che lascia apertissima la sfida di ritorno a Bergamo.