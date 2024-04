video suggerito

Lazio-Juventus semifinale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: le formazioni di Tudor e Allegri Lazio-Juventus è la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia 2023-2024. Si gioca all’Olimpico con inizio alle 21:00, in diretta esclusiva sia TV sia streaming affidata alle reti Mediaset, in chiaro (Canale 5 e Infinity). Tudor potrebbe recuperare Immobile, Allegri senza Gatti squalificato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Giornata di semifinale di ritorno di Coppa Italia con Lazio-Juventus in programma oggi allo Stadio Olimpico con fischio di inizio alle 21:00. Una partita che è il passo decisivo per capire chi si giocherà la finale che vale la conquista del trofeo nazionale e la partecipazione garantita alla prossima Supercoppa italiana. Esclusiva in chiaro sia in TV sia in streaming grazie alle reti Mediaset (Canale 5 e Infinity). Si riparte dal 2-0 per la Juve nell'andata.

Per entrambe le squadre la gara di questa sera vale quasi l'intera stagione viste le delusioni cocenti in campionato per la Juventus, con l'amarezza di essere stata esclusa quasi subito dalla lotta al vertice e doversi consolare con una posizione da Champions League in un anno senza coppe europee. Ma anche per la Lazio la situazione è stata simile: in Europa la Champions è scivolata via agli ottavi di finale contro il Bayern, in classifica c'è un traballante settimo posto, in piena borderline per la Zona Coppe.

Troppo poco sia per Allegri che per Tudor quanto ottenuto finora e la sfida di Coppa Italia sa di autentico spareggio da ultima spiaggia. Dopo il 2-0 a Torino, i bianconeri hanno un buon vantaggio ma alla fine passerà chi riuscirà a segnare di più visto che, come oramai noto, per le semifinali – che si giocano con la formula andata/ritorno – i goal in trasferta non valgono doppio e in caso di parità complessiva al 90’ della seconda partita, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Partita: Lazio-Juventus

Quando: martedì 23 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Diretta TV: Canale 5 (in chiaro)

Diretta Streaming: Mediaset Infinity (in chiaro)

Competizione: semifinale di ritorno (Coppa Italia)

Dove vedere Lazio-Juventus in diretta TV

Lazio-Juventus, gara di ritorno per le semifinali di Coppa Italia, si gioca stasera all'Olimpico e verrà trasmessa in chiaro dalle reti Mediaset che detengono l'esclusiva del torneo nazionale. Canale di riferimento, Canale 5 (Canale 5 sul DTT) con la partita che verrà trasmessa senza alcun costo aggiuntivo e in chiaro per tutti.

Lazio-Juventus, dove vederla in diretta streaming

Anche per chi vuole vedere Lazio-Juventus online sarà possibile farlo utilizzando il portale di Mediaset, Mediaset Infinity dove la gara verrà trasmessa integrale e in chiaro per tutti, grazie al servizio in streaming di Canale 5.

Coppa Italia, Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Come giocherà Allegri e quale formazione titolare schiererà Tudor? Per Lazio-Juventus le formazioni probabili vedono tra i padroni di casa pochissimo turn-over. Ci sono diversi giocatori infortunati che probabilmente non potranno essere della partita, come Provedel, Zaccagni, Guendouzi e Immobile. Quest'ultimo appare come il più vicino al rientro ma Tudor scioglierà i propri dubbi a ridosso del match. Difficile invece l'impiego dall'inizio di Lazzari, uscito con qualche botta di troppo dalla sfida al Genoa e così sarebbe pronto dal 1′ Hysaj.

Max Allegri non ha problemi di questo genere, gli assenti certi sono solo due: l'infortunato Kean e lo squalificato Gatti. In attacco confermatissima la coppia Chiesa-Vlahovic con Milik pronto dalla panchina. Al posto di Gatti ci dovrebbe essere spazio da subito per Rugani. In mediana nessuna novità, Rabiot e Locatelli centrali, McKennie e Kostic esterni.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.